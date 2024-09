ACAM premió a Brunhilda de Portilla y José ‘Chepe’ González con el Reca Mora a su carrera musical

La noche del martes 17 de setiembre, en una velada llena de alegría, reconocimientos y mucha música nacional, se entregaron los Premios ACAM (Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica) que celebran lo mejor de las obras musicales creadas en nuestro país.

El Teatro Auditorio Nacional del Museo de los Niños fue el escenario por el cual desfilaron los artistas para recoger los galardones por su trabajo, que fueron evaluados por los jueces encargados de la elección y sus colegas músicos.

ACAM otorgó el premio Ricardo Reca Mora, que honra la trayectoria musical y es uno de los más importantes de esta celebración anual. En este 2024, los homenajeados fueron la educadora y compositora Brunhilda de Portilla y el músico, productor, pianista y compositor José Chepe González.

Doña Brunhilda, de 95 años, ha dedicado toda su vida a la educación y a la creación de música infantil y villancicos. Su vida en Guanacaste, su infancia y los juegos de su niñez los plasmó no solo en sus canciones, sino también en cuentos y poemas.

Su obra abarca pintura, relatos, canciones de cuna, cuentos infantiles, boleros, valses, dramas y operetas. Además, fue actriz de teatro.

Los villancicos han sido su mayor orgullo. En el 2011, el Ministerio de Cultura y Juventud declaró sus creaciones como cantos de interés público. En el 2017, ACAM la incluyó en su galería al mérito, uno de los más grandes honores otorgados por dicha asociación.

“Gracias por esto. Después de tanto tiempo, es una belleza recibir un reconocimiento como este”, afirmó doña Brunhilda al recibir la estatuilla.

Chepe González, el niño músico que cumplió su sueño

El segundo galardonado con el Reca Mora fue el músico, pianista, productor y compositor josefino José Chepe González, de 66 años.

Siendo apenas un niño de siete años, González formó parte del grupo The King Cats, banda en la que demostró su innato talento musical. Años más tarde, se graduó en la Universidad de Costa Rica en composición y piano, obteniendo además un título de Professional Music Degree Bachelor en el Berklee College of Music y un Master’s Degree in Classical Piano Performance en el New England Conservatory of Music.

Fue fundador de los grupos Angelus y Kayrós. Además, en su carrera como creador de jingles publicitarios, ha compuesto más de 4.000 piezas, entre las más reconocidas se encuentran el sencillo Siempre con usted de Teletica y la versión del Padre Nuestro, que este canal transmite a diario en su señal.

También participó como artista en el concierto Derechos Humanos ¡Ya! en el viejo Estadio Nacional, en 1989.

La carrera en la música de José 'Chepe' González inició a los siete años. El artista fue reconocido por su trayectoria en los Premios ACAM con el galardón Ricardo 'Reca' Mora 2024.

Actualmente, Chepe González, padre de la cantante costarricense Mishcatt, se dedica a la composición de música sacra y espiritual y es reconocido productor en el ámbito de la música nacional.

En la gala de los premios ACAM, aprovechó el reconocimiento para agradecerle a su familia por el apoyo durante sus años de carrera, así como a músicos y colegas que han sido parte de su historia.

Otros artistas que han recibido el honor del Reca Mora a su trayectoria musical han sido Carlos Guzmán, Guadalupe Urbina, Allen Torres, Adrián Goizueta, Ana Isabel Vargas y Max Goldenberg.

En la presentación del premio Reca Mora de ACAM a Brunhilda de Portilla se interpretó la canción de cuna 'El niño más bello', de su autoría.

Los Tenores subieron al escenario de los Premios ACAM para interpretar 'Padre Nuestro', composición de José 'Chepe' González, galardonado con el Reca Mora. (Mayela López)

