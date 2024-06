Abrigo Fest: Más de 20 artistas en Costa Rica recaudarán fondos para apoyar a familias en Gaza

A través del festival de música Abrigo Fest, más de 20 artistas nacionales, entre ellos Sonámbulo, Ghandi y Canina unirán su talento para recaudar fondos para familias palestinas en la Franja de Gaza.

Este festival se llevará a cabo el viernes 21 de junio en Casa Rojas, ubicada en barrio Escalante, y el sábado 22 de junio en el Mercadito y la Concha, en barrio California. La totalidad de los fondos recaudados por la venta de entradas será donada a Connect Palestine, una iniciativa encabezada por Global Shapers Community que se dedica a apoyar a las personas que intentan salir de Gaza por la guerra con Israel.

La Power, Javier Arce, Deeikel y Las Robertas son otros de los artistas nacionales que integran el cartel del evento. Asimismo, habrá presentaciones acústicas de cantantes como El Pana, Jeudy García, Nana Echeverría, Adrián Poveda y más.

“El evento nació de las ganas de convertir el sufrimiento en acciones concretas de solidaridad. La violencia que hemos presenciado, la impunidad frente a la violación de los derechos humanos, todo eso nos tiene que movilizar desde donde podamos (...). “Tenemos la oportunidad de crear comunidades para socializar la tristeza y convertir esto en un espacio de ayuda a través de la música”, expresó Eva González, la cantante conocida como Canina, quien es artista, productora y creadora del evento.

Programación y entradas para el Abrigo Fest

Las personas interesadas en asistir al Abrigo Fest pueden comprar sus boletos en la plataforma de Starticket.cr. Estas se ofrecen en tres modalidades: Bronce a $22 (entrada para un día del festival), Plata a $35 (entrada para ambos días) y Oro a $53 (entrada para ambos días junto con una camiseta conmemorativa). A todos estos montos se les debe sumar los cargos por servicio.

La organización de este evento también indicó que, quienes deseen realizar una donación adicional, pueden hacerlo a través de las campañas de donación registradas por Connect Palestine en sus redes sociales.

La programación de ambos días del festival, con los artistas, DJs y colaboradores que ofrecerán su trabajo de manera gratuita, es la siguiente:

Viernes 21 de junio en Casa Rojas, barrio Escalante, San José. Las puertas abren a las 3 p. m.

Pana de Alphabetics, Jeudy García, Nana Echeverría, Karol Garboza, Adrián Poveda de Monte, Esteban de Seka, Desierto Rojo, Flora, DJ Barzo y DJ Natiesunjaguar.

Sábado 22 de junio en el Mercadito y la Concha, en barrio California, San José. Las puertas abren a las 3 p. m.

Sonámbulo, Ghandi, Las Robertas, Deeikel, Javier Arce, Canina, La Power, Cryoy, Frezco, Hald Tangerine, DJ Pinknoise, DJ María Wabe y DJ Natiesunjaguar.

“Muchas veces situaciones así nos paralizan por completo. Dejamos de pensar en formas creativas para ayudar en medio del caos. Este concierto es una solución pequeña pero hermosa para acercar a las demás personas a cuestionarse qué es lo que está pasando”, finalizó la fotógrafa y organizadora del evento, Glorianna Ximendaz, quien también es activista y fundadora de la organización no gubernamental Iron Kids of the World.

