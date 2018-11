No es coincidencia que los DeBarge fuesen firmados por Motown, la misma disquera que lanzó a la fama a Michael Jackson y sus hermanos. Conformado por El, Marty, Randy, Bunny y James DeBarge, la agrupación logró sus primeros éxitos a inicios de los 80 con distintas baladas pero su momento cúspide le llegó en 1985 cuando se pasó a sonidos más bailables de la mano de la contagiosa Rhythm of the Night, escrita por Diane Warren. Con El DeBarge en la voz principal, el tema fue incluido en la banda sonora del filme de artes marciales The Last Dragon y resultó un éxito absoluto, impulsando la carrera no solo de DeBarge sino también de Warren, quien saltaría a ser una de las autoras musicales más cotizadas de la industria discográfica (suyos son otros clásicos como Because You Loved Me, de Celine Dion; Blame It on the Rain, de Milli Vanilli; How Do I Live, de LeAnn Rimes; How Can Be Lovers, de Michael Bolton, I Don’t Want to Miss a Thing, de Aerosmith, Love Will Lead You Back, de Taylor Dayne, e If I Could Turn Back Time, de Cher, entre muuuuuuchos otros).