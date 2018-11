La película se desarrolla de mano de las canciones, y su cronología está marcada por la aparición de algunos de los temas más insignes de Queen. Así, la cinta nos mete en la historia (romantizada, si se quiere) de los procesos de gestación y grabación de los clásicos Killer Queen, Bohemian Rhapsody, The Love of my Life, We Will Rock You, Another One Bites the Dust y I Want to Break Free. Además, la historia cumple en reconocer el aporte individual de los distintos integrantes en la creación de esos temas (Deacon con su línea de bajo para Another One Bites the Dust; May potenciando la interacción de la audiencia en We Will Rock You, y el genio desatado de Mercury en la perfeccionista grabación de Bohemian Rhapsody). Además, hay que aplaudir el buen espíritu de la banda en reconocer que en medio de tanto éxito, también hay canciones suyas que son un mal chiste (I’m in Love with my Car, por ejemplo).