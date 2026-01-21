Museo de los Niños cambió el precio de su entrada: esta es la razón

Museo de los Niños busca posicionarse como una opción más accesible en medio de la temporada de descanso escolar.

El Museo de los Niños decidió bajar temporalmente el precio de su entrada, para que más familias puedan disfrutar de sus vacaciones en el marco de la campaña “Vacaciones Fantásticas: El Cosmos”.

Actualmente, el tiquete tiene un costo especial de ¢2.000 tanto para niños como para adultos, una rebaja significativa si se toma en cuenta que normalmente el ingreso es de ¢3.000 para personas mayores de 15 años y ¢2.500 para niños y niñas con una estatura superior a 90 cm.

Con esta reducción, el Museo busca posicionarse como una opción más accesible en medio de la temporada de descanso escolar, sin sacrificar la experiencia. A la tarifa especial se suma la amplia oferta de entretenimiento: más de 46 salas interactivas, shows con Museíto y Museíta, concursos, bailes, talleres, personajes de fantasía y áreas para fotos, pensadas para que las familias pasen un día completo de diversión y aprendizaje.

La promoción se mantendrá hasta el domingo 22 de febrero, en horario de martes a domingo de 9 a. m. a 5 p. m., y las entradas se pueden adquirir tanto en miboleteria.org como en la boletería física del Museo.

Además, el emblemático Castillo de los Sueños ofrece atracciones adicionales como canopy, puente colgante, carros chocones y piscina con bolas por ¢1.500 por persona y por turno, lo que complementa la oferta a bajo costo.

El Museo también habilitó combos especiales: “Exploradores Estelares” (3 personas por ¢5.000), “Misión Cósmica” (4 personas por ¢7.000) y “Aventura Lunar” (5 personas por ¢9.000).

A esto se suman servicios como parqueo (¢1.000 por hora), servicio gratuito de guardarropa y área de comidas.

Para más información, los interesados pueden visitar el Facebook Museo de los Niños CR o escribir al WhatsApp 7003-7070.