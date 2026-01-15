Democracia desde pequeños: horario de las elecciones infantiles en el Museo de los Niños este 1.° de febrero

Los menores de entre 3 y 17 años también podrán participar de la jornada electoral que vivirá el país el próximo 1.° de febrero a través de las Elecciones Infantiles y Juveniles del Museo de los Niños 2026.
La actividad, que llega a su quinta edición, se llevará a cabo en el “Castillo de los Sueños”. Allí, personal del Museo y del Tecnológico de Costa Rica (TEC) habilitarán 15 mesas electorales para que niños y jóvenes emitan su voto de forma similar a como lo hacen los adultos en los comicios nacionales.
“A través de este ejercicio, los menores aprenden la importancia de la participación y el respeto por las opiniones diversas, fortalecen su sentido de responsabilidad social y comprenden que su voz tiene valor”, comentó Mónica Riveros Rojas, directora ejecutiva del Museo de los Niños.
Así será la dinámica de votación
- El horario de las elecciones infantiles será de 9 a. m. a 4 p. m. y la participación es gratuita.
- La dinámica replicará el proceso oficial con el objetivo de que los llamados “minivotantes” comprendan el valor del sufragio y la formación de la ciudadanía.
- En el caso de los más pequeños y aquellos que presenten alguna discapacidad o casos especiales que lo ameriten, podrán ingresar a las urnas acompañados por un adulto.
- A las 4 p. m. se cerrarán las juntas receptoras y el personal encargado realizará el conteo.
- Posteriormente, una vez que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) lo autorice, se publicarán los resultados oficiales en las redes sociales del Museo de los Niños y del TEC.
Si tras ejercer el voto las familias desean ingresar a las salas interactivas del Museo, deberán cancelar la entrada regular de ¢2.000 para niños y adultos.
Esta iniciativa pretende acercar a la población infantil y juvenil a los valores de la democracia mediante una experiencia práctica y lúdica.
“Estas elecciones infantiles buscan enviar un mensaje poderoso: que la democracia se construye día a día, y que todas las personas, sin importar la edad, podemos contribuir a su fortalecimiento.” mencionó Ronald Bonilla Rodríguez, director del Campus Tecnológico Local San José del Tecnológico de Costa Rica (TEC).