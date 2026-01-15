Democracia desde pequeños: horario de las elecciones infantiles en el Museo de los Niños este 1.° de febrero

Emily, de 9 años, ejerció su voto en las elecciones del 2018 en el Museo de los Niños.

Los menores de entre 3 y 17 años también podrán participar de la jornada electoral que vivirá el país el próximo 1.° de febrero a través de las Elecciones Infantiles y Juveniles del Museo de los Niños 2026.

La actividad, que llega a su quinta edición, se llevará a cabo en el “Castillo de los Sueños”. Allí, personal del Museo y del Tecnológico de Costa Rica (TEC) habilitarán 15 mesas electorales para que niños y jóvenes emitan su voto de forma similar a como lo hacen los adultos en los comicios nacionales.

Voto infantil en Museo de los Niños

“A través de este ejercicio, los menores aprenden la importancia de la participación y el respeto por las opiniones diversas, fortalecen su sentido de responsabilidad social y comprenden que su voz tiene valor”, comentó Mónica Riveros Rojas, directora ejecutiva del Museo de los Niños.

Así será la dinámica de votación

El horario de las elecciones infantiles será de 9 a. m. a 4 p. m. y la participación es gratuita .

. La dinámica replicará el proceso oficial con el objetivo de que los llamados “minivotantes” comprendan el valor del sufragio y la formación de la ciudadanía.

En el caso de los más pequeños y aquellos que presenten alguna discapacidad o casos especiales que lo ameriten, podrán ingresar a las urnas acompañados por un adulto.

A las 4 p. m. se cerrarán las juntas receptoras y el personal encargado realizará el conteo.

Posteriormente, una vez que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) lo autorice, se publicarán los resultados oficiales en las redes sociales del Museo de los Niños y del TEC.

Las mesas electorales se habilitarán a partir de las 9 a. m. y cerrarán a las 4 p. m. en el Museo de los Niños.

Si tras ejercer el voto las familias desean ingresar a las salas interactivas del Museo, deberán cancelar la entrada regular de ¢2.000 para niños y adultos.

Esta iniciativa pretende acercar a la población infantil y juvenil a los valores de la democracia mediante una experiencia práctica y lúdica.

“Estas elecciones infantiles buscan enviar un mensaje poderoso: que la democracia se construye día a día, y que todas las personas, sin importar la edad, podemos contribuir a su fortalecimiento.” mencionó Ronald Bonilla Rodríguez, director del Campus Tecnológico Local San José del Tecnológico de Costa Rica (TEC).