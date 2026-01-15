Política

Democracia desde pequeños: horario de las elecciones infantiles en el Museo de los Niños este 1.° de febrero

Niños y jóvenes de entre 3 y 17 años podrán votar este 1.° de febrero en el Museo de los Niños. Le explicamos los horarios y detalles.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Emily, de 9 años, ejerció su voto en las elecciones del 2018 en el Museo de los Niños. (Gesline Anrango)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Museo de los NiñosVoto infantilElecciones 2026
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.