Murió Stuart Craig, el genio detrás de los escenarios de ‘Harry Potter’ y ganador de tres premios Óscar

El diseñador de producción británico y ganador de varios premios Óscar, dejó una huella imborrable en el cine con películas como ‘Gandhi’, ‘Relaciones peligrosas’ y ‘El paciente inglés’

Por Fiorella Montoya y El Universal / México / GDA
Stuart Craig murió a los 83 años tras 14 años de lucha contra el Parkinson.
Stuart Craig murió a los 83 años tras 14 años de lucha contra el Parkinson. (VALERIE MACON/AFP)







Stuart CraigPremios Oscar
