Murió Stuart Craig, el genio detrás de los escenarios de ‘Harry Potter’ y ganador de tres premios Óscar

Stuart Craig, diseñador de producción que creó escenarios inolvidables en Harry Potter y en otras cintas icónicas, murió a los 83 años tras luchar durante años contra el mal de Parkinson

Su familia informó que falleció en su casa, rodeado de sus seres queridos. En un comunicado difundido por The Guardian, expresaron:“Nos duele la partida de nuestro amado esposo y padre. Fue profundamente respetado, no solo por su talento, sino también por su bondad. Nos conmueve saber cuántas vidas tocó. Vivirá en nuestros corazones para siempre”.

Aunque para muchos su nombre quedó ligado a los pasillos de Hogwarts, Stuart Craig fue mucho más que el diseñador detrás de Harry Potter. A lo largo de más de cuatro décadas trabajó en películas que marcaron generaciones, como El hombre elefante (1980), Gandhi (1982), Relaciones peligrosas (1988) y El paciente inglés (1996).

Ganó tres premios Óscar y acumuló más de una decena de nominaciones, además de conquistar múltiples premios BAFTA. Su estilo detallista y su capacidad para transportar al espectador a otras épocas y mundos le dieron un lugar indiscutible en la historia del cine.

David Heyman, productor de la saga mágica, lo definió como “uno de los más grandes diseñadores de producción que haya trabajado en el cine. Tenía un exquisito sentido de la historia y lograba sacar lo mejor de todos a su alrededor”.

A petición de J.K. Rowling, Craig colaboró en el diseño del Mundo Mágico de Harry Potter en Universal’s Islands of Adventure, llevando su visión a la experiencia física de millones de visitantes que recorren el parque todos los años.

Diseñó los escenarios de Harry Potter y participó en 'Animales Fantásticos y dónde encontrarlos'. (Foto: WB)

¿Quién era Stuart Craig?

Nacido en Norwich, en 1942, estudió diseño cinematográfico en el Royal College of Art. Inició su carrera en los años 60 y 70 en cintas como Casino Royale y Superman. Su gran salto llegó en 1980 con El hombre elefante, de David Lynch, que le dio su primera nominación al Óscar.

Luego llegaron otros logros como Gandhi, con la imponente escena del funeral recreada con más de 300 mil extras, que le valió su primera estatuilla dorada. Más tarde obtuvo otro Óscar por Relaciones peligrosas y un tercero por El paciente inglés.

En 2001 recibió la llamada que marcaría su vida: diseñar Harry Potter y la piedra filosofal. Craig creó Hogwarts, el Callejón Diagon y los espacios que millones de fans reconocen como parte esencial de la saga. Su visión también se plasmó en los parques temáticos The Wizarding World of Harry Potter y en las tres películas de Animales Fantásticos.

Stuart Craig fue muy reconocido en Reino Unido. Durante su carrera recibió los títulos OBE (Order of the British Empire) y RDI (Royal Designer for Industry), distinciones que reflejan su influencia y prestigio en el mundo del cine y el diseño.

Fue nominado 16 veces al BAFTA y ganó tres, entre ellos por Harry Potter y el cáliz de fuego (2005) y Animales Fantásticos y dónde encontrarlos (2016). El Art Directors Guild también lo reconoció con varios premios, entre ellos por El paciente inglés y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2. En 2008 recibió un galardón a la trayectoria.

Más allá de los premios y reconocimientos, colegas y amigos lo recordaron como un hombre generoso y un mentor para nuevas generaciones de artistas. El director David Yates, responsable de las últimas cuatro entregas de Harry Potter, lo describió como “un gigante en la industria, siempre dispuesto a apoyar y guiar al talento emergente”.

Stuart Craig deja a su esposa Patricia, con quien compartió más de cinco décadas, dos hijas y cuatro nietos.