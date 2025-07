De estrella de Harry Potter a figura de Broadway: el renacimiento de Daniel Radcliffe tras su lucha contra el alcohol

Daniel Radcliffe cumplió 36 años el pasado 23 de julio. Su historia comenzó con una fama explosiva a los 11 años al convertirse en Harry Potter, el joven mago creado por J.K. Rowling.

La saga cinematográfica lo transformó en un fenómeno global, pero también lo enfrentó a desafíos personales marcados por el alcoholismo, el encasillamiento y la presión de la industria.

Radcliffe nació en Londres. Sus padres no querían que actuara, pero finalmente accedieron a que hiciera audiciones. Su primer papel lo obtuvo en una adaptación de David Copperfield para la BBC.

Luego, Chris Columbus, director de Mi pobre angelito, lo eligió como el protagonista de Harry Potter y la piedra filosofal (la primera de la saga). Las productoras adaptaron el rodaje al Reino Unido para cumplir con las condiciones de su familia.

Entre 2001 y 2011 participó en las ocho películas de la saga, lo cual le permitió consolidar una fortuna estimada en $110 millones. Solo por la última entrega cobró $25 millones.

Sin embargo, la fama también lo afectó profundamente. Durante la adolescencia desarrolló una dependencia al alcohol. Según explicó, utilizaba la bebida para escapar de la constante atención pública.

“Tenés un gran trabajo, sos rico, no tenés derecho a sentirte triste o a no estar entusiasmado. Y eso también es una presión, porque si de repente sentís una emoción humana de tristeza, ¿significa que lo estoy haciendo mal? ¿Significa que no soy bueno para ser famoso?”, señaló.

Con apoyo profesional y familiar logró dejar la adicción. Reconoció que se sintió más feliz sin el caos que generaba en su vida el consumo excesivo. A pesar de haber enfrentado varios intentos fallidos, finalmente consiguió apartarse del alcohol.

Después de cerrar su etapa como el mago de Hogwarts, Radcliffe trabajó en proyectos que mostraron su versatilidad. Actuó en Una dama de negro (2012), Diario de un joven doctor, Victor Frankenstein (2015) y Now You See Me 2 (2016). Se espera su participación en la tercera parte de esta última saga.

Radcliffe también incursionó con éxito en el teatro. En 2007 protagonizó Equus en el West End de Londres, obra que luego llevó a Broadway. Entre 2011 y 2012 encabezó el musical How to Succeed in Business Without Really Trying en Nueva York, donde también demostró habilidades para el canto y el baile.

En 2023 protagonizó el revival del musical Merrily We Roll Along, de Stephen Sondheim, junto a Jonathan Groff y Lindsay Mendez. La obra fue un éxito de crítica y público. Se estrenará una versión filmada del espectáculo en diciembre.

En los premios Tony 2024, la producción recibió cuatro galardones, incluyendo el de mejor actor de reparto en musical para Radcliffe. Con ese reconocimiento logró validar su talento más allá de su papel en Harry Potter.

En lo personal, Radcliffe formó una familia con la actriz Erin Darke, a quien conoció en 2012 durante el rodaje de Kill Your Darlings. En 2023 nació su primer hijo.

Radcliffe afirmó que no valoró del todo el impacto de las películas cuando las filmó, pero con el tiempo comprendió su significado. Mencionó que en esos años forjó vínculos que definieron su identidad y carrera. Recordó con cariño su paso por el set, sus compañeros y hasta un breve romance con una asistente de producción.

