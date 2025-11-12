Murió Richard Molina, reconocido periodista costarricense: estos son los detalles de su funeral

Con esta esquela, el medio 'El Guardián CR' anunció la muerte del periodista Richard Molina.

La noticia de la muerte del comunicador costarricense Richard Molina sacudió al medio periodístico de nuestro país. El periodista falleció este martes 11 de noviembre a los 54 años, según confirmó El Guardián CR, medio del que era su director.

Ese mismo medio confirmó que el cuerpo del periodista fue velado en la capilla de la Parroquia San Vicente de Ferrer, en Moravia.

Este miércoles 12, a partir de las 10 a. m., se realizará la misma en la misma iglesia.

“Agradecemos sinceramente las muestras de cariño y respeto hacia nuestro compañero y amigo, que nos han acompañado y brindado consuelo en este momento tan difícil”, expresó el medio en Facebook.

La trayectoria de Richard Molina

El comunicador fue conocido por su trayectoria en la cobertura del acontecer nacional y por su trabajo en diversos medios de comunicación.

Su carrera inició en 1994 en Radio América Latina. Luego, trabajó en el Diario Extra y en el año 2000 asumió la dirección del espacio noticioso del Canal 42.

El periodista Richard Molina se destacó en varios medios de comunicación en Costa Rica. (Instagram)

Tiempo después, creó y dirigió el medio digital El Guardián CR, el cual informó sobre su fallecimiento mediante la publicación de una esquela con su fotografía.

Una de las personas que lo recordó fue la exgerenta del Diario Extra, Iary Gómez.

“Lamento mucho la muerte de un excompañero y colega mío. Richard Molina y yo nos conocimos en Radio América Latina 780 AM, cuando él realizaba su práctica profesional de periodismo.

”Empezamos haciendo el noticiero de Radio América Latina 780 AM con monedas en los teléfonos públicos para poder dar a conocer lo último que acontecía en Costa Rica”, escribió junto a otras anécdotas.

