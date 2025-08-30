Murió reconocido contertulio del programa ‘Sensación Deportiva’

El programa Sensación Deportiva, dirigido por el periodista Leonel Jiménez, sufre por el fallecimiento de uno de sus reconocidos contertulios.

La mañana de este sábado 30 de agosto, el programa informó sobre la muerte de Marco Tulio Ramírez Herrera, conocido como Neco.

“Un amigo de toda la familia del programa. Que descanse en paz, Neco”, dice el mensaje en Facebook.

Marco Tulio Ramírez Herrera fue uno de los contertulios del programa 'Sensación Deportiva', durante varios espacios compartió con el periodista Leonel Jiménez. (Facebook)

