Famoso contertulio de ‘Sensación Deportiva’ se retira: ‘Recibo ofensas cada vez que participo’

El reconocido músico costarricense Carlos Pitusa Gutiérrez anunció su retiro de los micrófonos radiales. En una publicación en su cuenta de Facebook, Gutiérrez comentó que dejará de ser contertulio del programa Sensación Deportiva, de Leonel Jiménez, y Opinión, de Roberto Picado; así como de su espacio Al Ritmo con Pitusa, en Radio Actual.

El destacado percusionista, de 56 años, justificó su retirada como una manera de priorizar su bienestar emocional. Según comentó, ya no le “vale la pena” opinar sobre fútbol y dice tener claro que su salida no afectará en ninguna forma.

“He dicho más tonterías que aciertos. Necesito muchísima paz mental y la he perdido, pues cada vez que intervengo tengo respuestas con ofensas de mi participación, por parte de quienes no tienen concordancia con mis manifestaciones y recibo en mi teléfono mensajes no agradables para mi ser y para mi vida”, aseguró.

Hola Soy Carlos Gutiérrez Hine Pitusa . Soy Músico Desde que nací,Soy Artista por Herencia y Don de Dios y Soy...

Pitusa también aprovechó para agradecer a los dueños de los programas, así como a los contertulios por los años compartidos. También aclaró que seguirá con la amistad que mantiene con ellos.

Además, el fiel seguidor del Club Sport Cartaginés, detalló que se centrará más en su carrera musical y su vida familiar.

“Disfrutaré el fútbol a mi manera y me dedicaré más a ser feliz con lo que Dios me regaló: la familia, la música, el arte y la composición. Hay mucho que hacer ... Gracias a todos por escuchar mis participaciones. Muchas bendiciones para todos”, concluyó.

Gutiérrez Hine participó por última vez en Sensación Deportiva, programa que se transmite por TDMás y Teletica Radio, el pasado jueves 8 de mayo.