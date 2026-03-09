Murió reconocida estrella de ‘Los Cazafantasmas’: ella fue figura clave en icónica escena con Bill Murray

La familia y amigos de la actriz de 'Los Cazafantasmas' ('Ghostbusters') lamentaron profundamente su muerte.

El cine y la televisión están de luto con el anuncio de la muerte de una de sus estrellas, quien fuera figura de la afamada película Los cazafantasmas (Ghostbusters) y la serie Charles in Charge.

Se trata de la actriz Jennifer Runyon, quien falleció el 6 de marzo a los 65 años, tras librar una breve pero dura batalla contra el cáncer.

El deceso, según medios internacionales como ¡Hola! y People, fue confirmado por su amiga íntima, la también artista Erin Murphy, en un comunicado que publicó en redes sociales.

“Hay personas con las que sabes que serás amiga incluso antes de conocerlas. Ella era una mujer especial. Te voy a echar de menos, Jenn. Mis condolencias a tu familia y tus preciosos hijos”, escribió la intérprete.

De acuerdo con el medio español El Mundo, Runyon nació en 1960 en Chicago y su primera aparición en el cine la hizo en la película de terror To All a Goodnight (1980).

El cáncer que atacó a la actriz Jennifer Runyon fue muy agresivo y le provocó la muerte en poco tiempo. (Archivo)

También trabajó en populares producciones en la pantalla chica como Quantum Leap.

La participación de la actriz en Ghostbusters destacó al encarnar a una estudiante sometida a una evaluación paranormal, en una escena icónica junto a Bill Murray y Steven Tash.