Murió periodista de ABC a los 42 años: ‘Estamos devastados por su partida’

Sus compañeros lamentaron la noticia y destacaron su profesionalismo y calidez, pese al corto tiempo que trabajó en el medio

Por Fátima Jiménez

La periodista estadounidense Celeste Wilson, presentadora de noticias en WAPT 16—afiliada a la cadena ABC en Jackson, Mississippi—falleció inesperadamente a los 42 años a causa de un ataque cardíaco, pocos días después de haber sido contratada en el programa.








