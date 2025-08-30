Murió periodista de ABC a los 42 años: ‘Estamos devastados por su partida’

La periodista estadounidense Celeste Wilson, presentadora de noticias en WAPT 16—afiliada a la cadena ABC en Jackson, Mississippi—falleció inesperadamente a los 42 años a causa de un ataque cardíaco, pocos días después de haber sido contratada en el programa.

La noticia conmocionó a sus colegas, quienes destacaron el profesionalismo y la calidez de Wilson, aunque llevaba poco tiempo en el medio.

La periodista estadounidense Celeste Wilson tenía pocos días de trabajar en una filial de la cadena ABC. Compañeros y jefes le dedicaron sentidos mensajes de despedida tras su fallecimiento. (Tomada de redes sociales)

Originaria de Nueva Orleans, Wilson inició su carrera informativa en una filial de CBS en Monroe, Louisiana, tras graduarse en periodismo en la Universidad Estatal de Arizona. Luego, trabajó en diversos noticieros locales y copresentó un programa semanal en PBS antes de incorporarse a WAPT 16.

“La rapidez con que Celeste ganó nuestro respeto y cariño fue asombrosa. Su dedicación y calidez marcaron a todos en la redacción”, señalaron sus compañeros. “Estamos devastados por su partida y pensamos en su familia y sus amigos”, agregó el medio en una publicación.

De acuerdo con New York Post, Peter Keith, presidente de la cadena, la describió como “una profesional absoluta, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación”. Además, destacó que Wilson entendía el periodismo como un servicio: hacía preguntas justas y daba voz a quienes normalmente no la tienen. “Nos quedamos con su ejemplo y la luz que nos dejó”, añadió.

Megan West, otra presentadora de WAPT, compartió un video en Facebook en el que se observa a Wilson durante la inducción de Mujeres Distinguidas de las Girl Scouts de Mississippi. “Es una enorme pérdida. Atendí nuestra última conversación con cariño”, expresó West.

En redes sociales, los seguidores del medio expresaron su pesar por la noticia con mensajes como: “Acaba de empezar y lo estaba haciendo bien. Mis condolencias y oraciones”, “Mis condolencias para su familia”, “Era hermosa, qué triste”; fueron algunos de los comentarios que dejaron.

