Murió Mario Vargas Llosa, último escritor del boom latinoamericano, a los 89 años

Mario Vargas Llosa, escritor peruano de más de 20 novelas y libros de ensayos, ganador del Premio Nobel de Literatura, del premio Príncipe de Asturias, integrante de la Academia Francesa, entre otros reconocimientos, falleció este domingo 13 abril a los 89 años por una enfermedad.

Hasta sus últimos días, el escritor del boom latinoamericano estuvo acompañado de Patricia Llosa Urquidi, su exesposa. Le sobreviven sus tres hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana Vargas Llosa y ocho nietos.

Último escritor del boom latinoamericano

Mario Vargas Llosa nació en Arequipa el 28 de marzo de 1936, hijo único de la pareja compuesta por Ernesto Vargas Maldonado y Dora Llosa Ureta. Un año después, se separan y la madre se muda a Bolivia, donde vive con el futuro escritor y su familia materna hasta cumplir los nueve años.

Es en la ciudad de Cochabamba donde aprendió a leer como alumno del colegio La Salle. Por esas épocas leyó 20.000 leguas de viaje submarino del francés Julio Verne, así como El árabe de Edith Maude Hull, y también Veinte poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, aunque a escondidas (su madre le tenía prohibido tocar ese libro, reveló el autor el 2020 en una de sus columnas Piedra de toque).

Se mudó a Lima, donde estudió el sexto de primaria y el primero y segundo de secundaria. En 1950 su padre, obsesionado con reforzarle la masculinidad, lo hizo entrar al Colegio Militar Leoncio Prado del Callao, provincia constitucional vecina de Lima. Estudiar allí fue un sufrimiento, empezando con el llamado “bautizo”, abuso físico y sexual disfrazado de rito de pasaje ejercido por los alumnos de años superiores.

A pesar del martirio, el escritor consideraba que su paso por esta institución fue más positivo que negativo. En esos claustros leyó completa la saga de los Mosqueteros de Alejandro Dumas, además de empezar a desarrollar su vocación de escritor.

Víctor Flores, su compañero de camarote, le conseguía clientes entre las filas de cadetes que estaban dispuestos a pagar por cartas de amor para las enamoradas que, a causa del rigor del internado, no podían ver. Pero no solo escribió y vendió cartas, sino “novelitas eróticas” que tuvieron más demanda. Estas anécdotas alimentaron la primera novela del escritor, “La ciudad y los perros” (1963). “Con historias de sexo me convertí en escritor profesional”, contó en 2001, en entrevista con Playboy.

Noticia en desarrollo.