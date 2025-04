Murió la mujer que protagonizó el famoso meme: ‘Se hace la víztima’

La chilena Elizabeth Ogaz murió este lunes 14 de abril, a los 61 años. Su rostro se volvió meme en todo el mundo en 2019, cuando en una entrevista por televisión dijo ‘vístima’, para referirse a la palabra “víctima”.

Su fama le llegó cuando la mujer se encontraba en una entrevista del matinal Bienvenidos, de Canal 13, que cubría un conflicto político y social de la zona. En su testimonio, Ogaz expresó: “Mañosa, ladrona, tenía lágrimas y hablaba que su marido la dejó, que va a luchar, que le pasaba la plata al marido. Yo la veo que ella se está haciendo la vístima”.

LEA MÁS: ¿Cómo es vivir siendo un meme en Costa Rica?

Esa frase se viralizó de inmediato. Elizabeth Ogaz se convirtió en un fenómeno en redes sociales y en una figura reconocida en medios chilenos. A partir de ese momento, fue invitada a eventos y actividades públicas.

A pesar de la popularidad, Ogaz enfrentó serias dificultades económicas y problemas de salud. En 2020, durante la pandemia, habló con el diario La Cuarta sobre su situación. En esa entrevista reveló que padecía diabetes, hipertensión e hipotiroidismo. Además, contó que ya no podía vender sus productos artesanales, su principal fuente de ingreso.

Falleció Elizabeth Ogaz, quien se volvió viral por su frase “se hace la vístima” en una entrevista. Enfrentaba serios problemas de salud. (Redes sociales/Redes sociales)

Aun así, se mostró resignada frente a las críticas y los comentarios. “Ya no me molesta nada. Me da lo mismo. Hay que dar vuelta la página y seguir adelante”, afirmó.

En las últimas semanas, Ogaz sufrió una grave complicación de salud. A finales de marzo perdió una de sus piernas tras una herida que se infectó. Su hija, María José Paz, confirmó al diario El Observador que debido a su condición, Elizabeth entró en coma. La infección evolucionó a una septicemia que terminó provocando su muerte a la 1 a. m. de este lunes.

LEA MÁS: Protagonista del ‘Qué duro, Jerry’ narra la difícil situación de vida detrás de su video

Elizabeth Ogaz dejó una huella en la cultura popular. Su frase espontánea se convirtió en parte del lenguaje cotidiano en redes sociales. Su historia reflejó, además, el contraste entre la viralidad en internet y la dura realidad que enfrentó fuera de cámaras.