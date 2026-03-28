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Murió famoso comediante peruano: su hijo fue quien lo encontró sin vida en la puerta de su casa

El mundo de la comedia está de luto con el fallecimiento de uno de sus más grandes representantes en Latinoamérica

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Por Jessica Rojas Ch. y El Comercio/Perú/GDA
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El comediante peruano falleció en su casa a los 63 años. Sus familiares afirman que previo a su muerte no había presentado síntomas de algún padecimiento. (Archivo)







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Manolo RojasComediantePerú
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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