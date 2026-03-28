Murió famoso comediante peruano: su hijo fue quien lo encontró sin vida en la puerta de su casa

El comediante peruano falleció en su casa a los 63 años. Sus familiares afirman que previo a su muerte no había presentado síntomas de algún padecimiento.

El mundo de la comedia está de luto con el anuncio de la repentina muerte de uno de sus más grandes representantes en Perú y Latinoamérica.

Se trata del artista conocido como Manolo Rojas, quien, según explicó El Comercio de Perú, previo a su fallecimiento, no había presentado signos de enfermedad o algún padecimiento que encendiera las alarmas.

El medio explicó que a Rojas lo encontró sin vida su hijo. El cuerpo del artista estaba en la puerta de su casa. En apariencia, el comediante habría sufrido un paro cardíaco. El hermano de Rojas explicó que el humorista había realizado su rutina diaria con normalidad; incluso, asistió al gimnasio.

Según Infobae, Rojas también se destacó como actor e imitador en radio y televisión. La muerte ocurrió el viernes 27 de marzo. El humorista tenía 63 años.

En medio del duelo, también se conoció el deseo del artista sobre su lugar de descanso final. Según su hermano, Rojas había expresado en vida su intención de ser enterrado en Huaral, aunque la decisión final será tomada por su familia.

“De repente con mi papá me entierro”, recordó el hermano del humorista, citando una frase del comediante que hoy cobra especial significado.