Murió famoso actor de series británicas a los 31 años: este fue el regalo que dejó para salvar vidas

William Rush, de 31 años, murió el 17 de diciembre por causas desconocidas.

La industria del entretenimiento británica está de luto tras la muerte de William Rush, de 31 años, famoso actor reconocido por su papel en Waterloo Road. El intérprete falleció el miércoles 17 de diciembre por causas aún desconocidas.

La noticia fue confirmada por su madre, la actriz Debbie Rush, quien compartió en Instagram una fotografía de su hijo sonriendo y un mensaje profundamente conmovedor.

“Como familia, nuestros corazones están completamente destrozados y no hay palabras que puedan capturar verdaderamente la profundidad de nuestra pérdida (...). Incluso en nuestro momento más oscuro, William nos dio el regalo más preciado de todos”, escribió.

La intérprete agregó que, al ser donante de órganos, su hijo dio esperanza y vida a otras familias, pensando en los demás hasta el final.

“Su bondad y amor siempre formarán parte de su legado. Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras afrontamos este dolor inimaginable”, concluyó.

William alcanzó la fama interpretando a Josh Stevenson en el popular drama escolar Waterloo Road, donde participó en 168 episodios entre 2009 y 2013, según informó la BBC.

William Rush alcanzó la fama interpretando a Josh Stevenson en el popular drama escolar Waterloo Road. (Tomada de redes sociales)

Además de su destacado papel, el actor también apareció en reconocidas series de televisión británicas como Grange Hill, Shameless, Casualty y Vera.

El anuncio de su fallecimiento provocó una ola de mensajes de cariño y condolencias por parte de colegas y amigos del medio.

En la publicación de Debbie, la actriz Chelsee Healey, quien también participó en Waterloo Road, expresó su dolor: “¡Ay, Debbie, me duele el corazón por todos ustedes! ¡Lo siento muchísimo! Descansa en paz, Will”.

Además, Catherine Tyldesley, de Coronation Street, escribió: “¡Ay, cariño! Me duele mucho por todos ustedes. Lo siento muchísimo. Les envío mucho amor y fuerza”.