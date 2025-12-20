Murió el ‘rey del bolero’, cantante que asesinó a su exesposa por ‘celos’

Lindomar Castilho se casó por segunda vez con Eliane de Grammont, también artista. El 'rey del bolero' la asesinó un año después de su separación.

El cantante Lindomar Castilho, conocido como el “rey del bolero” en Brasil, falleció a los 85 años. La información fue confirmada este sábado 20 de diciembre por su hija, Lili De Grammont, a través de redes sociales.

“Hoy termina un ciclo... ¿Qué te hace ser quien eres? ¡No hay palabras para describir lo que siento! Solo siento una inmensa humanidad, siento cuánto estamos en esta tierra para evolucionar. Siento el poder de las cosas que realmente importan”, escribió la coreógrafa.

Además de aparecer en las páginas culturales de los periódicos, Castilho apareció en los informes policiales en 1981, cuando asesinó por “celos” a su exesposa, la cantante Eliane de Grammont según él mismo explicó.

En ese entonces, el artista irrumpió en el show de su exesposa y la mató a tiros mientras ella cantaba una canción de Chico Buarque en el escenario de un café, en São Paulo.

Por el crimen, el artista fue condenado a 12 años de prisión. Todavía no se ha revelado la causa de su muerte.

En su post de despedida, Lili mencionó el crimen, uno de los feminicidios más sonados en Brasil: “¡Mi padre se fue! Y como cualquier ser humano, es finito, solo otro ser humano que se extravió con su vanidad y narcisismo. Y al quitarle la vida a mi madre, también murió en vida. El hombre que mata también muere. Muere el padre y nace un asesino, muere una familia entera”.

“¿Lo perdoné? Esa respuesta no es tan simple como un sí o un no, involucra todo y todas las capas de dolor y alegría de ser un ser complejo y en evolución. A la luz de todo esto, deseo que su alma sane, que su masculinidad tóxica se haya transformado”, escribió.

Lindomar Castilho lanzó 38 álbumes que le ganaron el título de 'el rey del bolero' en Brasil. (Spotify/Spotify)

¿Quién era Lindomar Castilho?

Lindomar Cabral nació en Rio Verde, Goiás, el 21 de enero de 1940. En 1962, grabó su primer álbum, Canções que não se esquecem (Canciones que no se olvidan), ya con el apellido artístico Castilho. A partir de entonces, lanzó 38 álbumes que lo colocaron en el salón de la fama y le dieron el apodo del “rey del bolero”.

Você é doida demais (Estás demasiado loco) fue uno de los mayores éxitos del cantante, reeditado en la década del 2000 como tema de apertura de Os Normais (Los Normales), una serie protagonizada por Fernanda Torres y Luiz Fernando Guimarães.

En 2012, Castilho apareció en el documental Vou rifar meu coração (Voy a sortear mi corazón), de Ana Rieper, sobre música romántica que se ha dado a conocer como “brega” (de mal gusto).

“Los valores son diferentes hoy en día, pero las discográficas nunca han dejado de publicar nuestra música (...). Ya no se puede escribir el tipo de música que hago sin ser extremadamente cuidadoso con cada palabra. Cualquier descuido puede ofender a algún grupo o faltarle al respeto a alguna postura. Es necesaria precaución”, declaró a O Globo en 2012.