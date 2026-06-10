Murió famosa cantante de K-pop a los 28 años: Su última canción se iba a titular ‘Muere con una sonrisa’

El K-pop está de luto con la confirmación de la muerte de una querida artista de este género, quien falleció a los 28 años.

Según confirmaron medios internacionales, como Univisión, se trata de la cantante Kim Yun Seol, quien también destacó por ser ganadora de una edición del afamado reality show The Voice Kids Korea en el 2013. Después participó en otros proyectos musicales como I Can See Your Voice y Sing Again.

Univisión explicó que el deceso ocurrió el domingo 7 de junio y que fue reportado por el diario Sports Kyunghyang; después, el artista Kim Jae Guk, del grupo TA-Copy, también destacó la información.

Hasta el momento no hay detalles sobre la causa de la inesperada muerte. El cuerpo de la intérprete fue embalsamado el lunes 8 y el martes se realizó el funeral, agregó Univisión.

La última publicación de la cantante en Instagram fue el 22 de abril, con el anuncio de que retomaría su carrera musical. De manera curiosa, la intérprete publicó en el posteo la próxima canción que interpretaría, cuyo título era Die With a Smile (Muere con una sonrisa).