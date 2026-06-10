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Murió famosa cantante de K-pop a los 28 años: Su última canción se iba a titular ‘Muere con una sonrisa’

Además, el artista destacó por su participación en el programa ‘The Voice Kids’ en Corea del Sur

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Por Jessica Rojas Ch.

El K-pop está de luto con la confirmación de la muerte de una querida artista de este género, quien falleció a los 28 años.








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Kim Yun Seol
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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