Luto en el K-Pop: Cantante surcoreano muere a los 43 años

Choi Wheesung, reconocido cantante surcoreano de K-Pop y exmiembro de la boyband A4, murió a los 43 años. Su cuerpo fue encontrado en el décimo piso de un edificio en Seúl, Corea del Sur, donde se ubicaba su apartamento. Su agencia, Tajoy Entertainment, confirmó el deceso.

“El 10 de marzo, nuestro querido artista Wheesung falleció. Fue encontrado en estado de paro cardíaco en su casa en Seúl y posteriormente declarado muerto”, informó la agencia en un comunicado. “Nos duele profundamente dar esta devastadora noticia a los fans que siempre han apoyado y amado a Wheesung. Les pedimos que lo recuerden en sus pensamientos y oraciones para que pueda descansar en paz”.

Según las autoridades, el cuerpo del cantante fue hallado sin signos vitales. Las investigaciones continúan para esclarecer la causa de su fallecimiento y, hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis.

En redes sociales, sus seguidores y otros artistas de la industria musical expresaron su tristeza por la pérdida. “Tenía una gran voz, que descanse en paz”, “Merecía algo mejor, espero que pueda descansar” fueron algunos de los mensajes compartidos.

Las autoridades aún están investigando la causa de la muerte del cantante surcoreano Choi Wheesung. (Instagram Choi Wheesung)

¿Cuál fue la causa de su muerte?

El lunes 10 de marzo, el cuerpo sin vida del cantante fue hallado en el distrito de Gwangjin, al este de Seúl. Su familia alertó a los servicios de emergencia, quienes intentaron reanimarlo sin éxito.

El medio Korea JoongAng Daily informó que las autoridades fijaron la hora de su muerte a las 6:29 p. m. Aunque se sospecha que la causa fue un paro cardíaco, la investigación sigue abierta y no se descarta un posible suicidio o una sobredosis de drogas.

Hasta el momento, se dispone de poca información sobre las circunstancias de su fallecimiento. Sin embargo, las autoridades aseguraron que trabajan para determinar la causa exacta de la muerte.

Esta muerte se suma a la de otras figuras del entretenimiento surcoreano, como la actriz Kim Sae Ron, de la serie Sabuesos, y el actor Lee Sun-kyun, quien participó en la película Parásitos.

¿Quién era Choi Wheesung?

Choi Hwee Sung, conocido artísticamente como Wheesung o Realslow, nació el 5 de febrero de 1982 en Seúl, Corea del Sur. Su carrera comenzó en 1999 como parte del grupo A4, del que se separó tras el lanzamiento de su primer álbum.

Luego de firmar con M Boat, filial de YG Entertainment, debutó como solista en 2002 con el álbum Like a Movie. En 2003, lanzó It’s Real, que lo posicionó como uno de los principales exponentes del R&B en Corea del Sur.

Su estilo vocal y emotivas baladas cautivaron a miles de fanáticos. Entre sus temas más populares destacan Can’t You, Insomnia, Even Thought of Marriage y Heartsore Story.

También se destacó como compositor y productor, colaborando con artistas de K-Pop como TWICE, BTOB, Ailee, B1A4 y Super Junior, entre otros.