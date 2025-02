Actriz surcoreana de 24 años hallada sin vida en su casa

La actriz surcoreana Kim Sae-ron fue hallada muerta en su casa, ubicada en Seúl, informó la policía este domingo. Un funcionario familiarizado con el caso confirmó la noticia a la agencia Reuters.

Sae-ron, de 24 años, debutó en 2009 con la película A Brand New Life y ganó un reconocimiento internacional con The Man from Nowhere. Eso sí, en el 2022, su carrera se vio afectada tras un escándalo por conducir en estado de ebriedad.

El hallazgo ocurrió cuando un amigo, que iba a reunirse con la actriz, acudió a su casa en el distrito de Seongdong, al este de la capital surcoreana. Al encontrarla sin vida, alertó a las autoridades, según informó la Agencia de Noticias Yonhap.

Tras las primeras investigaciones, la policía confirmó que no se encontraron indicios de delito o acto criminal. Sin embargo, la causa de la muerte sigue bajo investigación.

La actriz surcoreana Kim Sae-ron a su llegada al Tribunal del Distrito Central de Seúl en Seúl, para asistir a su juicio por un supuesto caso de conducción en estado de ebriedad en 2023. La actriz fue encontrada muerta en su casa en Seúl este domingo. (-/AFP)

El escándalo que afectó su carrera

En mayo de 2022, Kim Sae-ron protagonizó un incidente vial que la alejó de la televisión. Chocó su auto contra un guardarraíl, postes de luz y una caja de transformador eléctrico.

Las pruebas determinaron que su nivel de alcohol en sangre era superior al 0,2%, más del doble del límite permitido de 0,08%. El caso pasó a la fiscalía en junio y, tras seis meses de investigación, se le imputaron cargos penales. Como sentencia, pagó 20 millones de wones ($15.000).

En el vehículo también viajaba un pasajero de 20 años, quien fue acusado sin detención por colaborar en la conducción bajo los efectos del alcohol.

Luego del incidente, la actriz se apartó del mundo del espectáculo durante dos años. En marzo de 2023, generó controversia al publicar fotos trabajando en un café. Posteriormente, se descubrió que nunca había laborado en ese lugar.

También fue noticia en marzo de 2024 al compartir en redes sociales una imagen junto al actor surcoreano Kim Soo-hyun, lo que desató especulaciones sobre una relación entre ambos. Sin embargo, la agencia del actor negó los rumores.