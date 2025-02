Murió popular influencer, a los 26 años, víctima del cáncer

Bailey Hutchins, influencer estadounidense de 26 años, falleció el 7 de febrero, víctima del cáncer de colon. Así lo confirmó su esposo Caden Hutchins, mediante un fuerte y emotivo posteo en sus redes sociales.

Hutchins acumulaba casi 200 mil seguidores en su Tik Tok, llamado “Healing with Bailey” (Sanando con Bailey), en el cual documentó su proceso con el cáncer, enfermedad que le diagnosticaron hace más de 2 años.

Homenaje a Bailey Hutchins, influencer fallecida a los 26 años

“Luchó con una fuerza increíble durante estos dos últimos años y ya no sufre más todo el dolor insoportable que soportó en este camino. Ser tu esposo y cuidador ha sido una bendición para mí. Aún no puedo creerlo ni aceptarlo; he perdido a mi mejor amiga. Siempre fuiste y seguirás siendo una luz en cualquier lugar Bailey, y una inspiración para los demás”, escribió el esposo de la creadora de contenido.

“Tu fe podía mover montañas, mi amor, pero lamentablemente Dios tenía planes más grandes para ti allá arriba. Hasta que nos volvamos a encontrar”, cerró el texto.

Bailey y Caden se casaron en noviembre de 2023 y comenzaron su relación de pareja hace más de una década. Recientemente, el estadounidense realizó una emotiva publicación con motivo del día de San Valentín, en la que publicó fotos con su esposa desde el 2013 hasta la actualidad.