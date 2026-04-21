Murió estrella del pop de los 70’s, tras lucha por décadas con la esclerosis múltiple

El recordado músico Alan Osmond, quien fue el mayor de los integrantes de la banda The Osmonds, murió este lunes 20 de abril, a los 76 años.

Según medios locales de Utah, lugar donde nació, el artista falleció rodeado de su esposa y de sus ocho hijos.

Su hermano Merrill Osmond compartió un comunicado con la revista People sobre la despedida.

“Me siento agradecido de haber estado con él poco antes de su muerte y de haber compartido un último momento significativo juntos. Alan fue un creador talentoso, un hombre de fe y un alma profundamente amorosa cuya vida fue una bendición para muchos”, afirmó.

Alan Osmond, de 76 años, fue un ícono de la música de los años 70. Su legado permanece vigente con éxitos de la época. (Getty Images via AFP)

Alan es recordado por haber fundado la banda junto a sus hermanos Wayne, Merrill y Jay, y posteriormente Donny, en la década de 1970. Con los años, el apellido Osmond cobró fuerza y el grupo se ganó el reconocimiento mundial.

La banda se convirtió en una sensación del pop con éxitos como One Bad Apple, Crazy Horses y Down by the Lazy River. Además, los hermanos incorporaban a sus presentaciones un llamativo show de karate sobre el escenario, que el público recordó durante mucho tiempo.

Alan se alejó de la vida pública en 1987, cuando le detectaron esclerosis múltiple. La última vez que apareció en televisión fue en 2019, en la cadena CBS, junto a sus hermanos.