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Murió estrella del pop de los 70’s, tras lucha por décadas con la esclerosis múltiple

El artista era el líder de la banda The Osmonds, que conquistó el mundo junto a sus hermanos

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Por Fiorella Montoya

El recordado músico Alan Osmond, quien fue el mayor de los integrantes de la banda The Osmonds, murió este lunes 20 de abril, a los 76 años.








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Alan OsmondThe Osmonds
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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