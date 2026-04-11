Hace 50 años: ‘La música la interpretamos para que los demás la vivan’, dicen Los Hicsos

Los Hicsos mantienen su organización y disciplina, casi siete años después de su fundación.

En 1969, los miembros de Los Hicsos no se imaginaron que años después iban a ser quizás el conjunto musical más popular de Costa Rica.

El grupo ha grabado cerca de 20 discos sencillos y cuatro de larga duración, y se mantiene con una estricta disciplina en cada presentación, así como en su vida cotidiana.

Los miembros son Jorge Zamora, Carlos Navarro, Oscar Ortega, Gerardo Ramírez, Roberto Quesada, Carlos Gómez, Enrique Rodríguez y el joven vocalista Arnoldo Gamboa.

“Creo que nos mantendremos en el lugar que ocupamos en estos momentos hasta que el público diga”, dijo Gerardo. “Pero que quede claro, que base importante de nuestra posición es la manera en que estamos organizados, que en última instancia ha sido de gran beneficio para todos nosotros”, agregó.

Por su parte, Roberto afirmó que de momento nunca ha habido intentos por disolver el grupo, que al inicio se llamaba Ateneo Juvenil Cristiano.

El grupo nació en el Colegio San Luis Gonzaga, y en sus primeros años solo actuaba en Cartago, donde amenizaban bailes en centros sociales.

Un momento complicado lo recuerda con humor. “Una vez veníamos de tocar de San Ramón, volcamos en la autopista, pero más fueron los cuadros de humorismo que los daños sufridos. Vea usted si fue vacilón aquello que un compañero preguntó ‘¿dónde está mi cabeza?’“.

“La música que vivimos la interpretamos para que los demás la vivan también, esa es nuestra característica”, afirmaron los integrantes de la banda.

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