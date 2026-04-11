El País

Hace 50 años: ‘La música la interpretamos para que los demás la vivan’, dicen Los Hicsos

Fundado en 1969, el grupo pasó de tocar solo en Cartago a convertirse en quizás el más popular de Costa Rica

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Por Yeryis Salas
histórico
Los Hicsos mantienen su organización y disciplina, casi siete años después de su fundación. (Archivo/Archivo)







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Hace 50 añosLos Hicsos
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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