Murió querida actriz de ‘The Big Bang Theory’ y ‘Anatomía de Grey’

Chester Gregory anunció la muerte de su esposa, la actriz 'Kimberly Hébert Gregory', recordada por sus papeles en 'Gossip Girl' y 'Anatomía de Grey'.

Kimberly Hébert Gregory, reconocida actriz de Hollywood, murió el 3 de octubre a los 52 años. Su esposo, el también actor Chester Gregory, comunicó la noticia en sus cuentas de Facebook e Instagram.

“Kimberly Hébert Gregory. Eras la brillantez encarnada, una mujer negra cuya mente iluminaba cada habitación, cuya presencia llevaba tanto fuego como gracia”, escribió el actor en su mensaje, sin revelar la causa del fallecimiento.

LEA MÁS: Estrella de ‘Anatomía de Grey’ preocupa al verlo en silla de ruedas y con problemas al hablar

También, Chester Gregory dio un agradecimiento especial por lo vivido.

“Nuestro hijo, la canción que escribimos juntos, es el eco vivo de tu luz. A través de él, tu brillantez nunca desaparecerá. A través de él, tu risa siempre resonará. Gracias, Kimberly, por cada capítulo que compartimos”, añadió.

Kimberly Hébert Gregory también es recordada por su papel en la película 'A dos metros de tí', popular de romance adolescente. (Instagram/Instagram)

Kimberly participó en múltiples películas y series de televisión. Entre ellas figuran Gossip Girl, New Amsterdam, Sin cita previa, Dos hombres y medio, La ley y el orden, Shameless, The Big Bang Theory, Anatomía de Grey, The Act, Dollface, All Rise y Barry, entre otras producciones.

La mujer también es recordada por la película A dos metros de ti, protagonizada por Haley Lu Richardson y Cole Sprouse. Además, destaca entre sus últimos papeles de voz la comedia animada Craig of the Creek, de Cartoon Network.