Murió querida actriz de ‘The Big Bang Theory’ y ‘Anatomía de Grey’

La actriz estadounidense falleció a los 52 años. Su esposo, el actor Chester Gregory, confirmó la noticia

Por Fiorella Montoya
Chester Gregory anunció la muerte de su esposa, la actriz Kimberly Hébert Gregory, recordada por sus papeles en Gossip Girl y Anatomía de Grey.
Kimberly Hébert Gregory
