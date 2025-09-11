Viva

Murió el reconocido actor de novelas Eduardo Serrano, a los 82 años

El artista venezolano fue protagonista de telenovelas como ‘Juana la virgen’ y ‘Las Amazonas’

EscucharEscuchar
Por El Nacional/Venezuela/GDA y Fiorella Montoya
Eduardo Serrano
Eduardo Serrano nació en Caracas en 1942 y comenzó en el teatro universitario. (Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Eduardo SerranoTelenovelas
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.