Murió el genio detrás de ‘Like a Virgin’ y otros himnos del pop luego de fuerte lucha contra el cáncer

Billy Steinberg a lo largo de su carrera recibió un premio Grammy en 1996 por su aporte al álbum de Céline Dion y fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 2011.

Billy Steinberg, el legendario compositor estadounidense de éxitos como Like a Virgin, murió este lunes 17 de febrero a los 75 años, tras enfrentar el cáncer. Steinberg alcanzó la fama internacional al escribir himnos del pop para estrellas como Madonna, Whitney Houston y Cyndi Lauper.

La información la confirmaron medios especializados de Estados Unidos.

Sin duda, Steinberg alcanzó reconocimiento internacional por escribir la letra de Like a Virgin, interpretada por Madonna. La canción se convirtió en uno de los mayores éxitos del pop en la década de los ochenta y consolidó la carrera de la artista.

El letrista también firmó composiciones para Cyndi Lauper, entre ellas True Colors. Además, creó temas para Whitney Houston, como So Emotional. Su catálogo incluyó colaboraciones con The Pretenders, autores de I’ll Stand by You.

Gran parte de esas obras nacieron de su sociedad creativa con el compositor Tom Kelly. La dupla colocó varias canciones en los primeros lugares de popularidad durante más de tres décadas.

En 1996 recibió el premio Grammy por su aporte al álbum Falling into You, de Céline Dion. El disco obtuvo el reconocimiento a Álbum del Año y reforzó la proyección internacional del equipo creativo.

En 2011 ingresó al Salón de la Fama de los Compositores. La institución destacó que muchas de sus canciones se convirtieron en clásicos intemporales y continúan en la memoria del público.

Artistas como Taylor Dayne, Tina Turner, Pat Benatar, Bette Midler, Cheap Trick y Belinda Carlisle grabaron sus obras. Su legado permanece en la historia del pop contemporáneo.