Murió el genio detrás de ‘Like a Virgin’ y otros himnos del pop luego de fuerte lucha contra el cáncer

Billy Steinberg murió a los 75 años. El artista escribió éxitos para Madonna, Whitney Houston y Cyndi Lauper

Por Fiorella Montoya y AFP
Billy Steinberg a lo largo de su carrera recibió un premio Grammy en 1996 por su aporte al álbum de Céline Dion y fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 2011.
Billy Steinberg a lo largo de su carrera recibió un premio Grammy en 1996 por su aporte al álbum de Céline Dion y fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 2011. (LARRY BUSACCA/Getty Images via AFP)







Billy Steinberg
