Murió Debbie Nelson, madre de Eminem, quien tuvo una tormentosa relación con el rapero

Debbie Nelson, madre del rapero estadounidense Eminem, falleció la noche del 2 de diciembre, luego de enfrentar una dura batalla contra un cáncer de pulmón. Así lo dio a conocer el medio TMZ, que detalló que el deceso ocurrió en St. Joseph, Missouri, ciudad en la que era atendida en un centro oncológico desde hacía un tiempo.

En septiembre de este año, la revista In Touch Weekly explicó la condición de salud de Debbie. De acuerdo con el medio, el cáncer de la madre del artista estaba muy avanzado, en una etapa en la que ya no había mucho que hacer y que era cuestión de tiempo para que la mujer falleciera. Cabe destacar que, en 2008, Debbie también se enfrentó al cáncer de mama.

Por otra parte, In Touch Weekly afirmó que Marshall Mathers (nombre de registro de Eminem) estaba al tanto de la condición de su progenitora, con la que nunca sostuvo una buena relación. Según el artículo, el músico siempre estuvo al tanto del estado de su mamá a pesar de sus diferencias y se encargó de los costos del tratamiento.

Esta misma fuente relató que, a lo largo de su enfermedad, Nelson fue acogida en la casa de unos de sus familiares y que durante ese tiempo nunca fue visitada por su hijo. Aseguran que el cantante, de 52 años, llevaba años sin entablar ningún tipo de comunicación, no solo con su madre sino con el resto de la familia.

“Es bueno con su madre, se asegura de cuidarla, pero en realidad no hablan, sería bueno que se comunicasen, esto podría darles la oportunidad de reconciliarse”, señaló la fuente.

Eminem y la tormentosa relación con su madre

Debbie Nelson tuvo a Eminem con 17 años y lo crió sola, pues el padre del rapero abandonó a la familia. Foto: Tomada de Facebook

Desde antes de que el rapero saltara la fama, ya tenía una muy mala relación con su madre. Debbie, incluso, demandó a su hijo por difamación, pues en el tema My name is Eminem sugiere que su madre consumía más narcóticos que él mismo.

La mujer buscaba ser indemnizada con $11 millones, de los cuales obtuvo solo $25.000. La mayoría del dinero que le fue concedido tuvo que invertirlo en pagar su defensa legal.

Sumado a esto, Debbie Nelson publicó hace 16 el libro My Son Marshall, My Son Eminem. En aquel momento aclaró que lo había escrito para mostrar que no era la mala persona que su primogénito se había empeñado en señalar.

“Para que la gente supiera que no soy un monstruo malvado, drogado y drogado con alcohol, marihuana y todo eso. Tienen una idea muy equivocada. Nadie está destinado a lastimar a nadie. Yo idolatro a mis hijos. Son mi mundo, al igual que mis nietos. Cualquier cosa que hagan, los aplaudo”, dice un pasaje del libro.

“Alguien tuvo que apoyarlo, cariño, para que llegara a donde está hoy. Sé que hubo muchas veces en las que se sintió derrotado y quiso darse por vencido. Alguien tuvo que apoyarlo para empujarlo. Y seguro que no fue nadie más que yo”, continúa el texto.

A lo largo de su carrera musical, Eminem ha mencionado en varias canciones a su madre. La más explícita y negativa se dio en el tema Cleanin’ Out My Closet (Limpiando mi closet, en español) de 2002, en el que narra crudamente su resentimiento hacia su mamá y expone aparentes situaciones de abuso y negligencia que sufrió en su niñez.

No obstante, en 2013 lanzó Headlights, en la que el rapero se refiere al difícil vínculo que han mantenido durante toda la vida y se muestra arrepentido con la manera en la que escaló el conflicto.

“Porque hasta el día de hoy seguimos distanciados, y lo odio, porque ni siquiera pudiste ver crecer a tus nietos. Pero lo siento, mamá, por Cleanin’ Out My Closet. En ese momento estaba enojado, ¿con razón? Tal vez sí. Sin embargo, nunca quise llevarlo tan lejos”, dice la canción.