Murió D’Angelo, legendario ganador del Grammy y ‘sex symbol’ del R&B: esto se sabe de su fallecimiento

D'Angelo fue ganador de cuatro premios Grammy en su carrera. Su disco debut 'Brown Sugar' fue un gran éxito.

La música está de luto con la muerte del artista estadounidense D’Angelo, figura del neo soul y el R&B. El cuatro veces ganador del Grammy falleció a los 51 años, informaron medios internacionales.

Aunque su trabajo fue reconocido ampliamente por la Academia de la Grabación, el artista fue principalmente conocido por su exitoso disco Brown Sugar (1995). De acuerdo con la revista People, una fuente cercana al artista confirmó que el cantante estuvo varios meses internado en el hospital.

Aunque no hay confirmación oficial, People explicó que D’Angelo libró en silencio una dura batalla contra el cáncer de páncreas, por lo que fue atendido en la unidad de cuidados paliativos durante dos semanas.

El éxito de D’Angelo

El Clarín repasó la historia artística de D’Angelo y recopiló que Lady, de su disco debut Brown Sugar, lo catapultó a la fama. “El trabajo redefinió el sonido R&B de la época con su cadencia orgánica y su sensibilidad clásica”, consideró el medio.

Con Voodoo (2000), el artista ganó el premio Grammy y, años más tarde la producción Black Messiah (2014) lo llevó a recibir otros dos galardones de la Academia.

People agregó que no solo en la música influyó, su aspecto lo fue llevando al camino de ser conocido como un sex symbol. Además, en lo personal enfrentó situaciones difíciles como la adicción a las drogas y el licor, así como arrestos por posesión de cocaína y marihuana y por conducir en estado de ebriedad.