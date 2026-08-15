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Murió actriz colombiana, ícono de las telenovelas y uno de los rostros más bellos de la TV

La intérprete comenzó su carrera en la década de 1960

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Por Jessica Rojas Ch.
Yamile Humar
Yamile Humar falleció a los 86 años. La actriz colombiana conquistó el cine y la televisión de su país al trabajar en diferentes producciones. (Facebook)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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