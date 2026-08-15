Murió actriz colombiana, ícono de las telenovelas y uno de los rostros más bellos de la TV

Yamile Humar falleció a los 86 años. La actriz colombiana conquistó el cine y la televisión de su país al trabajar en diferentes producciones.

La televisión, el cine y la literatura colombianas están de luto con la noticia del fallecimiento de una de sus grandes representantes: la actriz y escritora Yamile Humar, quien murió a los 86 años.

El deceso fue confirmado por varios medios de comunicación basados en la despedida que hizo Catalina Aristizábal, hija de la intérprete, este 15 de agosto.

“Mamá, hoy te dejo ir con todo mi amor. Que vueles alto, libre y en paz. Gracias por tu vida, tu amor, por tanto. Ahora habitas en mí de otra manera. Buen viaje, linda”, escribió Aristizábal, quien es presentadora de televisión.

El Espectador publicó que la intérprete había sufrido recientemente quebrantos de salud y fue sometida a una cirugía hace dos años.

De acuerdo con Caracol Noticias, Humar destacó en producciones de cine y televisión; también desarrolló una destacada faceta como escritora, conferencista y promotora de estilos de vida enfocados en la salud y el bienestar.

La actriz colombiana Yamile Humar era considerada uno de los rostros más bellos de su país. (Facebook)

Humar consolidó su carrera artística en la década de 1960 con diversas producciones en cine como Chambú (1962), Isla de ensueño (1963) y El cráter (1965). En la pantalla chica trabajó en novelas como Diario de una enfermera, El alférez real, El caballero de Rauzán y Recordarás mi nombre.

Además de su talento en los sets de grabación, Humar fue reconocida como uno de los rostros más bellos de su país.