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Muere exactriz infantil de Nickelodeon tras ser desconectada de respirador artificial

La artista falleció en Los Ángeles, Estados Unidos, tras sufrir severas complicaciones derivadas de un ataque de asma

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Por Fiorella Montoya
Christy Knowings, actriz y comediante estadounidense conocida por formar parte de la serie 'All That'.
Christy Knowings, actriz y comediante estadounidense conocida por formar parte de la serie 'All That'. (Instagram Kenan Thompson/Instagram Kenan Thompson)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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