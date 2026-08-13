Muere exactriz infantil de Nickelodeon tras ser desconectada de respirador artificial

La actriz y comediante estadounidense Christy Knowings, conocida por formar parte del elenco de la serie de comedia All That, de Nickelodeon, murió el martes 11 de agosto a los 46 años.

De acuerdo con información publicada por el medio de comunicación TMZ, la actriz fue hospitalizada el viernes 7 de agosto después de sufrir un ataque de asma. Un familiar contó al medio que Knowings fue conectada a un respirador artificial en un hospital del área de Los Ángeles debido a las complicaciones derivadas del episodio.

Según TMZ, permaneció con soporte vital hasta el martes, cuando su familia tomó la decisión de desconectarla.

Knowings se incorporó a All That en 1997 y participó en más de 30 episodios durante tres temporadas. Entre los personajes que interpretó estuvieron Penny Lane y Jessica, del segmento Whateverrr!!!.

La actriz también apareció en Plaza Sésamo y en la película Mother and Child (2009).

La muerte de Knowings ocurre meses después del fallecimiento de Kianna Underwood, otra exintegrante de All That, quien murió a los 33 años tras ser atropellada en Nueva York en enero.