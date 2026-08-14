Muere reconocida actriz de ‘La usurpadora’ tras una carrera marcada por grandes telenovelas

La recordada actriz venezolana Chelo Rodríguez, recordada por sus papeles en exitosas telenovelas como Rafaela, La zulianita, La loba y La usurpadora, murió a los 84 años.

La noticia fue comunicada por el periodista Simón Villamizar, quien informó que la artista falleció la noche del 12 de agosto, después de las 11 p. m. Otros medios también confirmaron el deceso y destacaron la trayectoria de una de las figuras más reconocidas de la televisión de ese país.

Rodríguez llegó a Venezuela junto a sus padres cuando era niña. En la década de 1970 se convirtió en una reconocida modelo y apareció en portadas de revistas y numerosas sesiones fotográficas. Su personalidad y presencia frente a las cámaras posteriormente la llevaron a la actuación.

Además de Rafaela y La usurpadora, versión de 1971 de RCTV, participó en producciones como La revancha, Mundo de fieras y ¿Vieja, yo?, esta última estrenada en 2008 y considerada su última aparición televisiva.

En marzo, Chelo Rodríguez había compartido un video desde un centro médico, donde agradeció al personal que la acompañó durante 33 sesiones de radioterapia.

La causa de su muerte no ha sido confirmada.