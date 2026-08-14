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Muere reconocida actriz de ‘La usurpadora’ tras una carrera marcada por grandes telenovelas

La actriz murió a los 84 años

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Por Fiorella Montoya

La recordada actriz venezolana Chelo Rodríguez, recordada por sus papeles en exitosas telenovelas como Rafaela, La zulianita, La loba y La usurpadora, murió a los 84 años.








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Chelo Rodríguez
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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