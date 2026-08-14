Muere reconocida actriz de ‘La usurpadora’ tras una carrera marcada por grandes telenovelas

La recordada actriz venezolana Chelo Rodríguez, recordada por sus papeles en exitosas telenovelas como Rafaela, La zulianita, La loba y La usurpadora, murió a los 84 años.
La recordada actriz venezolana Chelo Rodríguez, recordada por sus papeles en exitosas telenovelas como Rafaela, La zulianita, La loba y La usurpadora, murió a los 84 años.
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