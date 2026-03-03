Mujer transmitía en vivo cuando un misil de Irán al parecer impactó su casa en Dubái; vea el insólito momento

El video de la mujer se volvió viral en cuestión de minutos. Supuestamente, ella transmitía en vivo cuando un misil impactó su casa en Dubái.

Un video que muestra a una supuesta creadora de contenido filipina en Dubái siendo alcanzada por un misil iraní, mientras hacía una transmisión en vivo, se viralizó en medio de la escalada militar entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos.

En el clip, de pocos segundos, se observa a una mujer frente a la cámara durante un directo dirigido a sus seguidores cuando un estruendo interrumpe la escena.

Ella parece escuchar un ruido inusual, se levanta de la silla y comienza a negar con la cabeza de forma repetida, en evidente estado de pánico.

Instantes después, el encuadre se sacude violentamente, se perciben destellos y la pantalla se oscurece por completo, mientras el sonido de la explosión y la oscuridad invaden la transmisión.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el incidente ni la muerte de la mujer, por lo que en redes sociales se generó un debate sobre las imágenes.

La difusión del video se produce tras la ofensiva de Irán con misiles balísticos y drones contra varios países del golfo Pérsico —entre ellos Emiratos Árabes Unidos— en respuesta a un ataque previo conjunto de Estados Unidos e Israel contra objetivos militares iraníes.

Según datos oficiales de defensa emiratíes, se detectaron al menos 165 misiles balísticos y cientos de drones, la mayoría interceptados en el aire, aunque restos de proyectiles y fragmentos de intercepciones provocaron daños en zonas residenciales y comerciales de Abu Dabi y Dubái.

En el caso de Dubái, se reportaron afectaciones en áreas cercanas a Palm Jumeirah y al hotel Burj Al Arab, así como daños menores en el aeropuerto internacional, con varios heridos.