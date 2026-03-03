Viva

Mujer transmitía en vivo cuando un misil de Irán al parecer impactó su casa en Dubái; vea el insólito momento

La cámara captó el momento exacto de la explosión cuando la mujer interactuaba con sus seguidores

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Mujer en Dubai
El video de la mujer se volvió viral en cuestión de minutos. Supuestamente, ella transmitía en vivo cuando un misil impactó su casa en Dubái. (Tomada de redes)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IránDubáiGuerra
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.