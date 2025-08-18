Viva

Muerte de José Ricardo Carballo: así fue la última tarde que el imitador compartió con Norval Calvo

Un compartir improvisado les permitió disfrutar de una última y agradable experiencia en equipo

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Suministrada a La Nación
El humorista Norval Calvo aseguró que, de todo el elenco, José Ricardo Carballo era el más 'centrado'. (Suministrada a La Nación /Suministrada a La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José Ricardo CarballoNorval CalvoPelando el ojo
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia encargada de Nuevos Formatos. Graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde trabajó en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.