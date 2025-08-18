Muerte de José Ricardo Carballo: así fue la última tarde que el imitador compartió con Norval Calvo

El humorista Norval Calvo aseguró que, de todo el elenco, José Ricardo Carballo era el más 'centrado'.

Para Norval Calvo, director de Pelando el ojo, compartir con su elenco es fundamental. Por eso, el jueves 14 de agosto, tras finalizar el programa, decidió pedir unas pizzas para compartir con su equipo. Entre ellos estaba el humorista José Ricardo Carballo, quien falleció el sábado en un accidente automovilístico.

“Había mucha presa, entonces pensé que lo mejor era quedarnos comiendo mientras bajaba el tráfico”, comentó Calvo. Mientras esperaban la pizza —que nunca llegó debido a la congestión vial— compartieron y pasaron un rato agradable.

“Estuvimos ahí, esperamos una hora y no llegó la pizza, pero nos quedamos compartiendo. José Ricardo estuvo jugando juegos de mesa con los compañeros y yo lo vacilaba”, recordó Calvo.

Según explicó el humorista, sus bromas hacia Carballo tenían que ver con su manera de ser, pues el imitador —dijo— era “muy centrado”, una cualidad que lo distinguía entre los demás integrantes del elenco.

“Todos nosotros somos locos. El requisito para ser integrante de Pelando el ojo es que estemos jodidos de la jupa. Ese día le puse una palmada a José Ricardo y le dije: ‘en cambio usted, es el más centrado de todos’ y se rió y me dijo: ‘a muchas gracias’”, relató entre risas.

Conmovido, Calvo compartió con La Nación un video de una fiesta de fin de año, en el que se observa a Carballo bailar. Precisamente así, agregó, es como desea recordarlo: como un hombre alegre, trabajador y servicial.

Finalmente, Calvo informó que el programa de este lunes 18 de agosto estará dedicado completamente a Carballo, cuyos restos serán sepultados en Abangares, Guanacaste, en horas de la tarde.

LEA MÁS: Esto dijo la pareja de José Carballo tras la muerte del imitador: ‘Alguien que me despierte de esta pesadilla’