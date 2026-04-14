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Muerte de Felipe Staiti, guitarrista de Enanitos Verdes: así se despidió la banda

El músico, fundador del grupo argentino, falleció este lunes 13 de abril a los 64 años

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Por Jessica Rojas Ch.
Felipe Staiti Enanitos Verdes
El guitarrista Felipe Staiti de Enanitos Verdes falleció tras sufrir complicaciones de salud causadas por una deshidratación profunda. (El Universal/México/GDA)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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