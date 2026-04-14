Muerte de Felipe Staiti, guitarrista de Enanitos Verdes: así se despidió la banda

El guitarrista Felipe Staiti de Enanitos Verdes falleció tras sufrir complicaciones de salud causadas por una deshidratación profunda.

El rock en español latinoamericano está de luto tras conocerse la noticia de la muerte del guitarrista argentino Felipe Staiti, miembro fundador y artista activo de los Enanitos Verdes.

El guitarrista falleció este lunes 13 de abril a los 64 años tras sufrir complicaciones de salud derivadas de una deshidratación profunda. Murió en el Hospital Italiano de la provincia de Mendoza, en Argentina.

El golpe por la pérdida ha sacudido a la música, pero también a los seguidores de Costa Rica, que hace apenas unas semanas lo vieron lucirse con Enanitos Verdes durante el concierto que ofrecieron en el festival Picnic.

Este martes, con dolor, la banda aprovechó sus redes sociales para despedirse del intérprete.

“Su música, su entrega y su historia quedan para siempre con nosotros y con todos los que lo acompañaron a lo largo de estos años”, publicó el grupo en Instagram.

Agregaron que la familia de Felipe agradece por medio de ellos la gran cantidad de llamados y mensajes de apoyo que han recibido. “Por decisión de la familia, no se realizará velatorio ni ceremonia. Acompañamos a sus seres queridos con respeto y cariño”, finalizaron el mensaje.