Viva

Muere Scott Adams, el creador de ‘Dilbert’: vea el impactante mensaje que dejó antes de partir

La tira cómica, que debutó en 1989, llegó a publicarse en cerca de 2.000 periódicos alrededor del mundo en su época de mayor éxito

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya y AFP
Scott Adams murió a los 68 años debido a un cáncer de próstata que se extendió a los huesos.
Scott Adams murió a los 68 años debido a un cáncer de próstata que se extendió a los huesos. (Página web/Página web)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Scott AdamsDilbert
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.