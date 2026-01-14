Muere Scott Adams, el creador de ‘Dilbert’: vea el impactante mensaje que dejó antes de partir

Scott Adams murió a los 68 años debido a un cáncer de próstata que se extendió a los huesos.

Scott Adams, el reconocido dibujante estadounidense y creador de la famosa sátira corporativa Dilbert, falleció a los 68 años en su casa, en el norte de California, debido a un cáncer de próstata que se extendió a los huesos.

El autor dejó un mensaje póstumo donde reflexionó sobre su vida y su decisión final de aceptar a Jesucristo.

El fallecimiento fue anunciado por Shelly Miles, exesposa de Adams, durante una transmisión en vivo en las redes sociales del autor. Miles indicó que el dibujante recibía cuidados paliativos en su hogar. “Ya no está con nosotros”, expresó.

Junto con el anuncio de su muerte, se difundió un comunicado escrito por el propio Adams y fechado el 1.° de enero del 2026. En el texto, el autor afirmó que se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales. “Mi cuerpo falló antes que mi cerebro”, señaló.

En ese mensaje, Adams aseguró que tomó sus decisiones personales y patrimoniales sin presión externa. También abordó el tema religioso e indicó que no era creyente, aunque aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador como una decisión final.

El creador de Dilbert reflexionó sobre su vida familiar y profesional. Señaló que durante muchos años encontró sentido en su papel como esposo y padre. Tras el fin de su matrimonio, explicó que buscó un nuevo propósito enfocado en aportar valor a otras personas.

Scott Adams alcanzó fama internacional con Dilbert, una sátira sobre la vida de oficina que debutó en 1989. La historieta retrataba el entorno corporativo desde una mirada crítica y humorística. En su apogeo, la tira se publicó en cerca de 2.000 periódicos en todo el mundo.

Con el paso de los años, Adams amplió su carrera como autor de libros de desarrollo personal, entre ellos Cómo fracasar en casi todo y aun así triunfar.

La trayectoria del dibujante quedó marcada por una fuerte controversia en 2023, cuando difundió comentarios racistas en redes sociales. Tras esas declaraciones, varios medios retiraron la tira de sus publicaciones.