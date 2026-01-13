Murió famosa influencer a la que le daban meses de vida, luchó por años contra el cáncer y tuvo el hijo que tanto soñó

La famosa influencer Isabel Veloso, quien murió a los 19 años como víctima de cáncer, acumulaba 4 millones de seguidores en Instagram.

La famosa influencer Isabel Veloso, de apenas 19 años, murió tras una larga lucha contra el cáncer. Durante el complejo proceso, Isabel terminó convirtiéndose en un símbolo de esperanza, en una celebridad en redes sociales y también logró cumplir el sueño de ser madre.

El deceso de la joven brasileña ocurrió este sábado 10 de enero, tras complicaciones del linfoma de Hodgkin (un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático).

Desde noviembre, la joven estaba internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un hospital de Curitiba, Brasil, después de haberse sometido a un trasplante de médula. La información de su fallecimiento fue publicada en redes sociales por el padre y el esposo de Isabel, Joelson Veloso y Lucas Borbas, respectivamente.

Una trayectoria de lucha y esperanza

A los 15 años, Isabel fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin. Se sometió a quimioterapia y a un trasplante de médula ósea y en noviembre de 2023 llegó a alcanzar la cura.

Sin embargo, solo tres meses después, la enfermedad regresó de forma más agresiva con un tumor de 17 centímetros que afectaba parte del corazón y el pulmón. En aquella ocasión le pronosticaron apenas entre cuatro y seis meses de vida.

La influencer Isabel Veloso compartió con gran emoción su proceso de embarazo. (Instagram)

Desde su diagnóstico en 2021, la joven nacida en Paraná compartió su trayectoria de tratamiento y recuperación con el público. Su caso movilizó a familiares, amigos y seguidores, quienes siguieron de cerca sus actualizaciones en redes sociales, apoyándola en su recuperación y dándole fuerzas durante este periodo delicado.

Entre la cura y el nuevo diagnóstico, Isabel terminó la escuela y fue admitida en la universidad para estudiar psicología. Tras la noticia del regreso de la enfermedad, inició una jornada para cumplir sus sueños:

Boda: Se casó con Lucas en abril de 2024.

Se casó con Lucas en abril de 2024. Maternidad: Poco después quedó embarazada. En diciembre de 2024 dio a luz a su hijo, Arthur. El parto fue prematuro (32 semanas), debido a que el cáncer no respondió a los tratamientos realizados durante la gestación.

Los últimos meses

Hace poco más de un año, la influencer Isabel Veloso se convirtió en madre. (Instagram)

El 24 de octubre de 2025, la influencer se sometió a un nuevo trasplante de médula y recibió el alta antes de lo previsto, celebrando la evolución del tratamiento con un certificado que decía: “La médula prendió” (A medula me pegou).

A pesar de esa recuperación inicial, Isabel tuvo que regresar al hospital y fue intubada después de que los médicos diagnosticaran una neumonía grave. En los días siguientes, aunque logró volver a respirar por sí sola y permanecía alimentada por sonda, lamentablemente no resistió a las complicaciones finales de su condición.