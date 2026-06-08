Viva

Muere reconocido actor chileno

El famoso intérprete participó en más de 35 producciones. Tenía 83 años

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Por Fátima Jiménez
Luto, lazo negro, actor - La Nación
Julio Jung, figura clave del teatro, el cine y la televisión chilena, deja un legado artístico que marcó a generaciones dentro y fuera del país. (Archivo. )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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