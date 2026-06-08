Muere reconocido actor chileno

Julio Jung, figura clave del teatro, el cine y la televisión chilena, deja un legado artístico que marcó a generaciones dentro y fuera del país.

El actor chileno Julio Jung, figura emblemática del teatro, el cine y la televisión chilena y latinoamericana, falleció el sábado 6 de junio a los 84 años, dejando un legado artístico que marcó a generaciones dentro y fuera de su país.

A lo largo de su extensa carrera, Jung se destacó por su versatilidad en la actuación, la locución, la comedia y la animación, así como por su inconfundible voz profunda. Su trayectoria trascendió las fronteras de Chile: tras el exilio en 1973 continuó su labor artística y docente en Venezuela durante más de una década, hasta su posterior regreso.

En el ámbito cinematográfico, el actor participó en más de 35 producciones. Entre sus trabajos más destacados figuran Coronación, Cachimba y su papel protagónico en Amnesia, interpretaciones que le valieron reconocimiento internacional y múltiples premios.

Con su inconfundible voz profunda y su humor crítico, Julio Jung convirtió la risa en una forma de reflexión en los años más duros de la historia de Chile. (Tomada de redes sociales)

Su aporte también fue fundamental en el desarrollo del humor como herramienta crítica y creativa. Desde el Instituto de Estudios Humorísticos de la Universidad Diego Portales destacaron su influencia en este campo.

“Durante los años más complejos de la dictadura, Julio Jung fue parte de una generación que supo bordear la censura y desafiar al poder con ironía y lucidez. Su trabajo junto a Andrés Rillón —en espacios como La cumbre de presidentes o el Partido de Restauración Democrática Permanente, Dr. Nobel y don Keko— dio forma a un tipo de humor absurdo y de alto vuelo que marcó época”, recalcaron.

Ese reconocimiento se consolidó recientemente con la entrega del Premio Nacional de Humor 2025, distinción que reafirmó su impacto en la cultura chilena.

Además de su carrera artística, Jung incursionó en la vida pública. Fue electo concejal de Providencia en 1996 y 2016, y durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos se desempeñó como agregado cultural en Barcelona entre 2000 y 2005.

En sus últimos años, su familia informó sobre un deterioro cognitivo asociado a la edad, condición por la que residía en un hogar de reposo.

Con su partida, se cierra un capítulo fundamental en la historia cultural de Chile. Su legado permanece vivo en las artes escénicas y en el humor inteligente que supo cultivar, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva.