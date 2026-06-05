Actor de Hollywood fue asesinado por el hijo de su novia, quien confesó el crimen en macabra llamada a la policía

Un actor de Hollywood, cuya trayectoria incluye papeles en películas como Top Gun: Maverick y Jumanji (1995), fue asesinado en un macabro ataque que da la vuelta al mundo.

Este viernes 5 de junio, la revista estadounidense People, seguida por otros medios internacionales, informó que James Handy falleció a los 81 años tras ser apuñalado por el hijo de su novia en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos.

Handy contaba con una larga trayectoria profesional en Hollywood. Además de Jumanji y Top Gun: Maverick, el actor participó en títulos como NYPD Blue (Policías de Nueva York), Mentes criminales, Beverly Hills, 90210, Ley y el orden y otras series y producciones de televisión.

Lo más sorprendente para las autoridades y la opinión pública fue el hecho de cómo se reportó el deceso. La Policía de Los Ángeles confirmó que el principal sospechoso del apuñalamiento es Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la pareja sentimental del actor.

De acuerdo con el medio anteriormente señalado, el sujeto llamó a la Policía a las 9:30 de la mañana del pasado 4 de mayo en la cuadra 19200 de la calle Erwin, en el área de West Valley.

En medio de una llamada, el principal sospechoso entregó una escalofriante confesión. En un registro telefónico, Gledhill señaló: “Yo soy el Hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado”.

Una vez los uniformados llegaron a la casa del actor, agentes encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero de su residencia y con una herida de arma blanca en el pecho.

Tras la sorpresiva escena, los servicios de emergencia lo trasladaron a un hospital de la zona, donde fue declarado muerto, según señala la revista.

De acuerdo con el registro de la llamada de emergencia, el Departamento de Policía de Los Ángeles estableció un perímetro de seguridad en las vías aledañas a la residencia de Handy.

James Handy en 'Los expedientes secretos X'. (Fox)

Además, según se escucha en la grabación, se recomendó a las autoridades llevar a cabo averiguaciones casa por casa en el sector para identificar qué personas respondían al llamado y cuáles no abrían sus puertas.

El atacante, que vivía en otra casa en ese mismo sector, está acusado de un delito de asesinato y se encuentra en la cárcel con una fianza fijada en dos millones de dólares.

La agencia de representación de Handy, en medio del luto, confirmó la noticia esta mañana a la filial local de NewsNation, KTLA.

“Con gran tristeza, podemos confirmar que el caballero que fue atacado y asesinado el miércoles en Tarzana era el actor James Handy”, reportó la agencia.