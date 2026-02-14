Viva

Muere reconocida figura internacional de la radio y televisión

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hijo, después de que el comunicador permaneciera internado en un centro médico

Por Fátima Jiménez
Tony Low
Tony Low, reconocida figura de la radio y la televisión internacional, nació en Colombia, pero desarrolló su carrera en Honduras. (Tomada de redes sociales)







