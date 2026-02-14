Muere reconocida figura internacional de la radio y televisión

Tony Low, reconocida figura de la radio y la televisión internacional, nació en Colombia, pero desarrolló su carrera en Honduras.

El comunicador Milciades Antonio Longas Zapata, conocido artísticamente como Tony Low, falleció el viernes 13 de febrero de 2026 en Medellín, Colombia, a los 93 años.

Su partida marca el final de un capítulo esencial en la historia de la televisión y la cultura de Honduras, país que adoptó como suyo durante gran parte de su vida.

Aunque nació en Colombia, fue en la tierra centroamericana donde construyó su nombre y dejó una huella imborrable. Radicado allí por más de 45 años, Tony Low se convirtió en una de las figuras más queridas e influyentes de la pantalla chica, ganándose el respeto de sus colegas y el cariño del público.

La noticia fue confirmada por su hijo, Fredy Alberto Bolívar, luego de que el comunicador permaneciera internado en un centro médico de su ciudad natal.

Durante las décadas de 1970, 1980 y 1990, Tony Low se consolidó como uno de los animadores, presentadores y productores más reconocidos de la televisión hondureña.

Según medios locales, su estilo cálido y natural, su dominio del escenario y su cercanía con la gente lo convirtieron en un rostro emblemático de lo que muchos consideran la “época de oro” de la televisión nacional. Para varias generaciones, su presencia en pantalla fue sinónimo de entretenimiento familiar y televisión en vivo de calidad.

Su legado trascendió los programas de televisión. Tony Low fue un impulsor del arte y la cultura, brindando espacios a artistas emergentes cuando pocos tenían la oportunidad de mostrarse. Desde la televisión y la radio, promovió a músicos, cantantes y figuras locales, quienes encontraron en sus proyectos una verdadera plataforma para darse a conocer.

Versátil y multifacético, también dejó su huella en la música como locutor y cantante. Entre las canciones que grabó figuran Nostalgia catracha, Campanadas y Cariño de siempre, piezas que hoy forman parte de su legado artístico y emocional, especialmente para el público hondureño que lo adoptó como uno de los suyos.

En 2013, a los 80 años, decidió retirarse de la vida pública y regresar a Colombia para disfrutar de su jubilación junto a sus hijos y nietos, luego de una trayectoria marcada por décadas de trabajo ininterrumpido en los medios.

Tras su fallecimiento, las muestras de cariño y reconocimiento no se hicieron esperar. Diversas figuras del ámbito artístico y periodístico hondureño lo han recordado como un pilar de la televisión nacional, un maestro de la comunicación y un promotor incansable del talento local.

Su nombre queda grabado en la memoria colectiva como uno de los grandes protagonistas de la historia de los medios en Honduras.