Muere icónica actriz y cantante de la época dorada del cine mexicano: ‘¡Qué difícil! Se nos fue rodeada de amor’

La música mexicana está de luto: Lucha Moreno, una de las voces más queridas de la canción ranchera y figura entrañable del cine, murió tras marcar con su legado a varias generaciones.

Gloria Ochoa Salinas, conocida artísticamente como Lucha Moreno, falleció este 15 de abril a los 86 años, como confirmaron su familia y diversos medios de comunicación. Su hija, la cantante Mimí —integrante del grupo Flans—, dio a conocer la noticia a través de redes sociales, donde compartió un mensaje profundamente emotivo para despedir a su madre.

En Instagram, Mimí describió a Lucha Moreno y subrayó que su partida ocurrió de forma serena y rodeada de amor.

“Qué difícil… Hoy mi mamita adorada se subió a una nube, rodeada de un montón de angelitos, para regresar a casa. Se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor: guerrera, incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro. Buen viaje, mamita hermosa, te vamos a extrañar mucho. Vuela feliz. Aquí hiciste un gran trabajo y todos estamos bien. Te amamos”, escribió la cantante en la publicación.

El mensaje de despedida recibió rápidamente comentarios de colegas, figuras del espectáculo y fans, quienes no solo enviaron condolencias a Mimí, sino que también recordaron a Lucha Moreno como una voz fundamental de la música de México.

Hasta ahora, la familia mantiene en privado los pormenores clínicos del deceso.

Una voz emblemática del cine y la ranchera

Desde las décadas de los 50 y 60, Lucha Moreno se consolidó como una de las intérpretes más dulces y potentes de la música ranchera.

El público ligó su nombre a temas clásicos del repertorio mexicano, entre ellos La cama de piedra, pieza que la acompañó a lo largo de su carrera y que hoy muchos fans usan para rendirle homenaje.

Además de su trabajo como cantante, Lucha Moreno participó en el cine mexicano y en diversas producciones que reforzaron su imagen como una figura esencial de la cultura popular de la época. En pantalla y sobre los escenarios proyectaba una mezcla de fuerza y sensibilidad que la convirtió en referencia obligada dentro de la música tradicional.