Viva

Muere icónica actriz y cantante de la época dorada del cine mexicano: ‘¡Qué difícil! Se nos fue rodeada de amor’

La artista se consolidó como una de las intérpretes más potentes de la música de México

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Lucha Moreno
La familia de Lucha Moreno confirmó el deceso este 15 de abril. (Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MéxicoCine mexicanoLucha Moreno
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.