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El temor al ‘fracking’ llega a México: ¿Por qué esta práctica de extracción de gas es tan controversial?

Gobierno de Claudia Sheinbaum expandirá práctica de extracción de gas natural que preocupa por efectos secundarios. Conózcalos aquí.

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Por AFP
El gobierno mexicano planea extraer gas natural mediante fracturación hidráulica, un método criticado por organizaciones ambientalistas, con el fin de reducir su dependencia de las importaciones desde Estados Unidos.
El gobierno mexicano planea extraer gas natural mediante fracturación hidráulica, un método criticado por organizaciones ambientalistas, con el fin de reducir su dependencia de las importaciones desde Estados Unidos. (MARCO ANTONIO MARTINEZ/AFP)







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