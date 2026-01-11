Muere el compositor de ‘Bob Esponja’, ‘Los padrinos mágicos’ y otras series animadas en accidente de tráfico

'Bob Esponja' fue estrenada el 17 de julio de 1999 y ha reinado como la serie animada de televisión número uno durante los últimos años. El compositor de su música falleció este jueves por un accidente de tráfico.

El compositor Guy Moon, famoso por generar los temas, bandas sonoras y doblajes de dibujos animados como Los padrinos mágicos, La Vaca y el Pollo y Bob Esponja, falleció el jueves 8 de enero a los 63 años como consecuencia de un accidente de tránsito.

Moon fue conocido por su trabajo en el canal infantil Nickelodeon, donde colaboró ​​en otras producciones como Danny Phantom y Big Time Rush. La noticia de su deceso fue confirmada por su familia.

“Estamos devastados por el dolor al anunciar el fallecimiento de nuestro amado patriarca, Guy Moon. Falleció la mañana del jueves en un accidente de tráfico”, compartieron sus seres queridos. “Nos sentimos sumamente bendecidos de haberlo podido llamar nuestro padre y esposo”, continuaron.

“Al permanecer unidos ante lo que parece un dolor insuperable, nos sentimos animados a lamentar su pérdida con honor y valentía, utilizando las herramientas que nos brindó en su hermosa vida”, concluyeron, mencionando su legado y el impacto que dejó.

El artista nominado al Emmy murió como resultado de lesiones traumáticas, según un informe de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, Estados Unidos.

Moon se mudó a California a mediados de la década de los años 80, donde comenzó a perseguir su pasión por la música componiendo bandas sonoras. Entre sus primeros trabajos como compositor se encuentran la comedia Square Pegs y la película de terror Creepozoids.

En la década siguiente, participó en proyectos como La Familia Addams (1992), Las aventuras reales de Jonny Quest (1996-1997) y La Vaca y el Pollito (1997-1999). También compuso la musicalidad de varios dibujos animados creados por Butch Hartman, como Los Padrinos Mágicos, Tuff Puppy y Danny Phantom.

Los fans de Moon y su obra también lamentaron la pérdida de la estrella tras enterarse de su fallecimiento. “Esto es desgarrador. Guy tenía un talento absolutamente increíble con un estilo inconfundible. Me quedé sin palabras”, escribió un admirador en X (antes Twitter). “Descansa en paz. Fue una parte importante de nuestra infancia”, lamentó otro.