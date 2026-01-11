Viva

Muere el compositor de ‘Bob Esponja’, ‘Los padrinos mágicos’ y otras series animadas en accidente de tráfico

El músico fue ampliamente reconocido por su influencia en las bandas sonoras de toda una generación de dibujos animados.

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA y Sofía Sánchez Ramírez
'Bob Esponja' fue estrenada el 17 de julio de 1999 y ha reinado como la serie animada de televisión número uno durante los últimos años. El compositor de su música falleció este jueves por un accidente de tráfico.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Guy MoonBob EsponjaLos padrinos mágicos
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.