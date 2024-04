Documental sobre el lado oscuro de Nickelodeon pronto se podrá ver en Costa Rica

El lado oscuro de la fama infantil, documental de MAX que ha expuesto los abusos a los que se enfrentaban artistas infantiles mientras trabajaron para la cadena Nickelodeon, estará disponible para los usuarios de Costa Rica en los próximos días.

El título del documental en inglés es Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV y es obra de Investigation Discovery. La producción consta de cuatro episodios en los que se exploran los entresijos de populares programas infantiles de finales de los 90 y principios de los 2000. De acuerdo con la productora, el espacio revela la controversia detrás de los bastidores del imperio construido por Dan Schneider, mente detrás de series como iCarly, Sam y Cat, Drake & Josh y The Amanda Show.

El estreno en el servicio MAX (antes HBO MAX) está pactado para el martes 16 de abril. Además, en la señal de cable del canal Discovery, se podrá ver a partir del 25 de abril.

El documental presenta testimonios de varias figuras que trabajaron con Schneider en Nickelodeon, así como de las familias de ellos. Las conversaciones revelaron una serie de comportamientos inapropiados hacia los elencos infantiles y juveniles de las famosas series, como por ejemplo la presencia de abusadores de menores en los sets de filmación.

LEA MÁS: Drake Bell revela que sufrió abuso sexual cuando trabajaba en Nickelodeon

Uno de los protagonistas principales de estas declaraciones fue Drake Bell, quien contó que fue abusado sexualmente a los 15 años por parte del productor Brian Peck.