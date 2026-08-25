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Muere Dolly Parton, legendaria cantante estadounidense

La artista de música country tenía 80 años

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Por Fiorella Montoya
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La legendaria artista estadounidense Dolly Parton falleció este martes 25 de agosto, a los 80 años. La noticia la dio a conocer su sobrino Bryan Seaver mediante un video en representación de la familia Parton y Owens.








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Dolly Parton
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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