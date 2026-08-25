Muere Dolly Parton, legendaria cantante estadounidense

La legendaria artista estadounidense Dolly Parton falleció este martes 25 de agosto, a los 80 años. La noticia la dio a conocer su sobrino Bryan Seaver mediante un video en representación de la familia Parton y Owens.

“Es un honor, un honor que se mezcla con un orgullo absoluto y una gran tristeza. Pero la tristeza se queda con nosotros, no con Dolly. Dolly ha vivido en la luz y está en los brazos de Jesús, seguramente recibida por Carl, sus padres y con la compañía de incontables personas que la observaron y anhelaron reencontrarse con ella en los cielos”, comentó el hombre, quien cumplió la voluntad de su tía al pedirle grabar el video.

Seaver dio a conocer que Parton, con quien compartió una gira por primera vez en los años 80’s, le hizo un pedido especial previo a su muerte.

“Dolly me llamó y me dijo que quiere descansar en una hermosa cama de felpa de algodón, porque después de una vida usando pedrería pesada, finalmente merece estar cómoda y descansar un poco”, añadió.

Las razones de su fallecimiento se desconocen. Sin embargo, era conocido que tenía problemas médicos en su sistema inmunológico y digestivo, por lo que tuvo que cancelar una serie de conciertos programados para el mes de mayo en Las Vegas.

Incluso, la artista tenía previstas actividades en un museo y un hotel que aspiraba a inaugurar a fines de este año en Nashville, Tennessee.

La cantante se hizo grande en el mundo de la música por sus éxitos de música country, con los que vendió más de 160 millones de discos en todo el mundo. Compuso recordadas canciones como Jolene, 9 to 5 y la versión original de I Will Always Love You.

Además, Parton brilló en sus inolvidables apariciones en la gran pantalla, donde es recordada por las películas Cómo eliminar a su jefe (1980), Magnolias de acero (1989) y por supuesto Dolly Parton: Navidad en la plaza (2020). Además de series como Hannah Montana, Dolly Parton: Acordes del corazón y Reba.