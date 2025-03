Murió el esposo de Dolly Parton, a los 82 años

El esposo de la cantante estadounidense Dolly Parton, Carl Dean, murió el lunes a los 82 años. La estrella de la música country confirmó la noticia y recordó los casi 60 años de matrimonio que compartieron lejos del ojo público.

“Carl y yo pasamos muchos años maravillosos juntos. Las palabras no alcanzan para expresar el amor que compartimos durante más de 60 años”, escribió Parton en una publicación en sus redes sociales.

La cantautora y actriz conoció a Dean en 1964, en la puerta de la lavandería Wishy Washy Laundromat en Nashville, Tennessee, el día que ella se mudó a la capital de la música country.

Ella tenía 18 años y él 21.

Carl Dean murió a los 82 años, tras casi seis décadas de matrimonio con Dolly Parton. Foto: La Nacion/Argentina/GDA

“Me sorprendió y me encantó que mientras me hablaba me mirase a la cara (algo raro en mí)”, dijo la cantante de Jolene, conocida por su glamour y sus peinados que desafían la gravedad, según una publicación en su sitio web.

“Parecía estar realmente interesado en descubrir quién era yo y qué hacía”, añadió.

La pareja se casó dos años después, en mayo de 1966, en una ceremonia sencilla a la que asistieron solamente la madre de Parton, el pastor que ofició la boda y su esposa.

La discreta ceremonia marcó el inicio de un matrimonio que se extendió por 58 años. Durante ese tiempo, Dean evitó la exposición mediática.

Oriundo de Nashville, trabajó como pavimentador de asfalto mientras la carrera musical de Parton se consolidaba y la convirtió en la “reina de la música country”.

Ambos disfrutaron de una vida privada sencilla. “Nos gusta salir con nuestra pequeña casa rodante y ser simples”, dijo Parton a la revista People en 2015. “Me encanta leer, me encanta cocinar, me encanta estar con mi esposo”, añadió.

La pareja no tuvo hijos.