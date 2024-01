Dolly Parton revela íntimos detalles de su ‘matrimonio abierto’

Dolly Parton es una de las cantantes más icónicas de todos los tiempos, sobre todo de la música country, lo que la convirtió en una de las principales voces de este género. No solo triunfa en lo profesional, sino en lo sentimental, ya que la compositora mantiene su vínculo intacto con Carl Thomas Dean, con quien contrajo matrimonio en 1966.

La creadora de éxitos como 9 To 5 dio el sí con el propietario de una empresa de asfalto, Carl, en Ringgold, Georgia, y en 2016 renovaron los votos por su aniversario número 50. Aunque nunca quiso que su vida privada capte la atención de la prensa, en los últimos años reveló cuestiones íntimas jamás pensadas y sorprendió a todos con sus “acaloradas” declaraciones.

En sus memorias de 2017 “Dolly on Dolly: entrevistas y encuentros con Dolly Parton”, la mujer admitió que tiene un “matrimonio abierto picante”, porque “los hombres son su debilidad”.

En ese sentido, aseguró: “Él no está celoso y yo no estoy celosa de él”. Y siguió: “Él sabe que coqueteo. Él también coquetea. Sí, es una relación abierta, pero no sexualmente y lo mataría si pensara que está haciendo eso. Él también me dispararía. Al final del día nos amamos con locura”.

Dolly Parton y su esposo Carl Dean. Foto: La Nacion/Argentina/GDA

Por otra parte, en una entrevista para ¡Hablando con E! News, mencionó cómo es su rutina para reconquistar a su marido: “Todos los días me maquillo y me arreglo el cabello porque pienso: ‘Para mí es importante lucir lo mejor posible. Creo que ayuda a mantener las cosas picantes’”.

Pero esas no fueron las únicas declaraciones que hizo.

En conversación con Daily Mail, mencionó: “Los hombres son mi debilidad. Bajos, gordos, calvos o delgados. Me he enamorado de algunos hombres muy inusuales, pero Carl sabe que siempre volveré a casa y no tendré relaciones sexuales con estas personas; solo estoy coqueteando y divirtiéndome”.

La cantante galardonada por siete Premios Grammy reveló que Carl le insistió varias veces para hacer un “trío” con Jennifer Aniston, después de que ambas protagonizaran juntas la película Dumplin (Netflix).

“Mi marido está loco por ella, y estaba más emocionado de que yo fuera a hacer una película con ella que de que yo tuviera la oportunidad de escribir toda esta música. Mirá, creo que él fantasea con un trío con nosotros. Quiero decir, ni siquiera puede sacarlo para orinar y mucho menos levantarlo para tres”, comentó Dolly en una entrevista con Jimmy Fallon, para The Tonight Show.

Los dichos de la cantante no tardaron en llegar a los oídos de Aniston, quien en diálogo con USA Today expresó: “Me quedé boquiabierta. Y luego me reí a carcajadas. ¡Esa es Dolly! Fue hilarante, creo que es halagador. Y ese es el sentido del humor de Dolly”.

Los rumores de infidelidad siempre rodearon a la pareja, pero aunque ella los negó, sí admitió tener sentimientos por otro hombre, por quien llegó a tener pensamientos suicidas. Aquella situación marcó su vida y la registró en uno de sus libros:

“Una tarde estaba sentada arriba en mi habitación cuando noté, en el cajón de la mesita de noche, mi arma que guardo para los ladrones. La miré mucho tiempo... Luego, justo cuando la agarré, solo para sostenerla y mirarla por un momento, nuestro perrito, Popeye, subió corriendo las escaleras”.

Jennifer Aniston y Dolly Parton actuaron juntas en Dumplin (Foto: Pinterest)

