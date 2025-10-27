Muere Alicia Bonet, querida actriz mexicana que actuó en la telenovela ‘Rubí’

Alicia Bonet Bonet inició su carrera en el teatro juvenil antes de dar el salto al cine.

La reconocida actriz mexicana Alicia Bonet, quien brilló en numerosas producciones en los sesenta y setenta, falleció a los 78 años.

La noticia fue confirmada el domingo por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de un breve comunicado: “La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de Alicia Bonet. A sus familiares y amigos enviamos nuestras más sentidas condolencias”, expresó la organización.

LEA MÁS: Murió querida actriz de ‘The Big Bang Theory’ y ‘Anatomía de Grey’

Hasta el momento se desconocen las causas del deceso; no obstante, la ANDI destacó la extensa trayectoria de Bonet, quien mantuvo una carrera de más de cinco décadas en la televisión y el cine.

Figuras del medio artístico como Maribel Guardia, Gerardo Murguía y Ana Patricia Rojo se unieron a los mensajes de condolencia y apoyo hacia la familia de la actriz, lamentando su partida.

Trayectoria y legado

Nacida el 26 de abril de 1947 en la Ciudad de México, Bonet inició su carrera en el teatro juvenil antes de dar el salto al cine. Su talento la llevó a compartir créditos con grandes figuras como Angélica María, Arturo de Córdova, Alberto Vázquez, Marga López y Andrés Soler.

Participó en cintas como Guadalajara en verano, Despedida de soltera y El escapulario. Sin embargo, su consagración llegó con la película Hasta el viento tiene miedo, donde interpretó a Claudia, papel que la convirtió en ícono del cine de terror mexicano.

En televisión, Bonet formó parte de telenovelas emblemáticas como Rubí, Viviana, A flor de piel, El amor no es como lo pintan y Se busca un hombre, una de sus últimas apariciones en pantalla.

Vida personal

Su vida estuvo estrechamente vinculada al ámbito artístico. Se casó por primera vez con el actor Juan Ferrara, con quien tuvo dos hijos, Juan Carlos y Mauricio, aunque el matrimonio concluyó en la década de los setenta.

Posteriormente, contrajo matrimonio con el también actor Claudio Brook, recordado por su trabajo junto a Luis Buñuel en El ángel exterminador. Con él tuvo dos hijos más: Arturo y Gabriel.

La muerte de Brook, en 1995, víctima de cáncer de estómago, y el suicidio de su hijo Gabriel en 2004, cuando tenía 29 años, afectaron profundamente a Bonet. Tras esas pérdidas, decidió retirarse definitivamente de la actuación.

Su última aparición pública fue en 2010, en el programa Lo que callamos las mujeres.

Alicia Bonet, de 78 años, había hecho pocas apariciones públicas desde que se retiró del cine. (Tomada de redes sociales)

LEA MÁS: Muere ‘el chico más lindo del mundo’ tras luchar contra un cáncer