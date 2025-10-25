Murió June Lockhart, estrella de ‘Perdidos en el espacio’, a los 100 años

Así lucía June Lockhart en la serie 'Perdidos en el espacio'. En el programa, ella interpretaba a la bioquímica Maureen Robinson.

La icónica actriz estadounidense June Lockhart, estrella de los años 60 por su participación en series como Perdidos en el espacio y Lassie, murió a los 100 años por causas naturales.

Así lo informó este sábado la revista Variety, aunque el fallecimiento ocurrió el día 23.

Hija de los actores Gene Lockhart y Kathleen Lockhart, comenzó su carrera artística a los 13 años y trabajó durante más de dos décadas. Sin embargo, alcanzó la fama por su papel de Ruth Martin en la serie de la cadena CBS sobre la familia Martin y el perro collie que da nombre a la producción, transmitida entre 1958 y 1964.

Posteriormente, también en CBS, fue elegida para interpretar a la bioquímica Maureen Robinson en la serie Perdidos en el espacio, emitida entre 1965 y 1968. Este fue su proyecto favorito, según declaró en una entrevista el año pasado. “Era tan cursi”, dijo. “Y realmente disfruté la relación con mi familia espacial.”

June Lockhart tenía dos estrellas en el Paseo de la Fama, una por su carrera en televisión y otra por su trayectoria en el cine. Además de realizar narraciones, su último papel fue en la película The Remake, en 2016.

Según reseñó The Hollywood Reporter (THR), Lockhart desarrolló una gran fascinación por la ciencia durante su etapa en Perdidos en el espacio. A partir de esta época, generó una relación estrecha con la NASA, participando en múltiples eventos.

De hecho, en 2013, la agencia le otorgó la Medalla a la Excepcional Contribución Pública.

“Mamá siempre consideró la actuación como su oficio, su vocación, pero sus verdaderas pasiones eran el periodismo, la política, la ciencia y la NASA. Apreciaba profundamente su papel en Perdidos en el espacio y se sentía encantada de saber que inspiró a muchos futuros astronautas, como ellos mismos le recordaban durante sus visitas a la NASA. Eso significaba incluso más para ella que los cientos de papeles que interpretó en televisión y cine”, expresó su hija June en un comunicado.

Otra de sus hijas en Anne Lockhart, quien siguió los pasos de su madre como actriz y ha sido parte de numerosas series como Battlestar Galactica y Chicago Fire. Juntas, formaron parte del elenco de Magnum, P.I. y de la película de ciencia ficción Troll (1986); apuntó THR.