Murió June Lockhart, estrella de ‘Perdidos en el espacio’, a los 100 años

La famosa actriz estadounidense fue toda una estrella de los años 60, con roles protagónicos en series icónicas

Por O Globo / Brasil / GDA y Juan Pablo Sanabria
June Lockhart
Así lucía June Lockhart en la serie 'Perdidos en el espacio'. En el programa, ella interpretaba a la bioquímica Maureen Robinson. (Wikimedia c/Wikimedia Commons)







Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

