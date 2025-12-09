Muere a los 82 años uno de los toreros improvisados más queridos

Uno de los improvisados más queridos de las fiestas de fin de año murió este domingo. Marco Antonio Álvarez Moreira, conocido como Toño Pelón, murió a los 82 años.

El grupo Sensación Taurina informó sobre su muerte minutos antes del inicio de la final de un evento. La agrupación señaló: “Nos tocó enterarnos de la partida del gran Toño Pelón minutos antes de iniciar la final. Como un homenaje, decidimos nombrarlo dedicado de honor”.

El grupo publicó un video en el que se observó el tributo, que incluyó un minuto de silencio.

El narrador Jorge Arturo González, conocido como Cañero, también pronunció unas palabras en su memoria. “Homenaje a un grande que se nos adelantó. Marco Antonio Álvarez Moreira, Toño Pelón. Desde Bananito de Limón, un pequeño homenaje. Nos vemos, mi amigo. Ahora estás con Dios”, afirmó.

Rinden homenaje al torero improvisado "Toño Pelón"

Ganadería Rancho Copal también difundió un mensaje de despedida. “Existen personas que uno quiere que sean eternas, pero la vida no nos complace. Antonio Álvarez Moreira, Toño, q. e. p. d., dejó una marca única en cada plaza. Las veces que toreé con usted sentí seguridad, porque sabía que un torero de ley estaba a mi lado. Un fuerte abrazo, maestro de maestros”, publicó.

La Asociación de Rodeo Cartago se unió al duelo: “Con profunda tristeza, la Asociación de Rodeo Cartago se une al dolor de la familia Álvarez por la partida de don Marco Antonio, Toño Pelón. Que Dios les brinde fortaleza en este momento tan difícil. Nuestro cariño y nuestras oraciones están con ustedes”.

El legado de Toño Pelón se mantuvo vigente durante décadas en las corridas de toros de Costa Rica. Su nombre se vinculó a las fiestas de Zapote y a la tradición taurina nacional. Su recuerdo permanece entre toreros, ganaderos y aficionados, que lo consideraron un referente y un símbolo del toreo improvisado.