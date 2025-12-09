Viva

Muere a los 82 años uno de los toreros improvisados más queridos

Fue dedicado de honor en un evento, y se realizó un minuto de silencio tras conocerse su fallecimiento

Por Fiorella Montoya

Uno de los improvisados más queridos de las fiestas de fin de año murió este domingo. Marco Antonio Álvarez Moreira, conocido como Toño Pelón, murió a los 82 años.








